https://ria.ru/20250428/sotsobekty-2013530137.html

Ефимов: в Москве за квартал построили соцобъектов на 65 тысяч "квадратов"

Ефимов: в Москве за квартал построили соцобъектов на 65 тысяч "квадратов" - РИА Новости, 28.04.2025

Ефимов: в Москве за квартал построили соцобъектов на 65 тысяч "квадратов"

В девяти округах Москвы в первом квартале 2025 года возвели и ввели в эксплуатацию несколько социальных объектов общей площадью более 65 тысяч квадратных... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T11:12:00+03:00

2025-04-28T11:12:00+03:00

2025-04-28T11:12:00+03:00

москва

общество

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0c1df4335f9b5b4eb6867a456a999bed.jpg

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. В девяти округах Москвы в первом квартале 2025 года возвели и ввели в эксплуатацию несколько социальных объектов общей площадью более 65 тысяч квадратных метров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."За первый квартал текущего года в столице ввели в эксплуатацию медицинский центр, пять спортивных комплексов, а также несколько школ и детских садов общей площадью более 65 тысяч квадратных метров. Из них девять объектов площадью 38 тысяч квадратных метров возвели частные инвесторы", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Замглавы города уточнил, что новая инфраструктура появилась в девяти округах столицы, включая Новомосковский административный округ.Самым крупным зданием, которое было введено в первом квартале, является школа в Покровском-Стрешневе. Учебное учреждение примерно на 12 тысяч "квадратов" смогут посещать более 800 детей.Кроме того, за прошедшие три месяца в Москве появилось несколько спортивных объектов площадью более чем 30 тысяч "квадратов", отмечается в сообщении пресс-службы градкомплекса. Например, физкультурно-оздоровительный комплекс в Восточном Бирюлеве и оздоровительный комплекс при Дворце спорта "Лужники" в Хамовниках.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что флагманский центр в больнице имени Буянова начал принимать первых пациентов.

https://ria.ru/20250425/efimov-2013399738.html

https://ria.ru/20250425/efimov-2013293357.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, общество, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)