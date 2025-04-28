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Ефимов: в Москве за квартал построили соцобъектов на 65 тысяч "квадратов" - РИА Новости, 28.04.2025
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11:12 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/sotsobekty-2013530137.html
Ефимов: в Москве за квартал построили соцобъектов на 65 тысяч "квадратов"
Ефимов: в Москве за квартал построили соцобъектов на 65 тысяч "квадратов" - РИА Новости, 28.04.2025
Ефимов: в Москве за квартал построили соцобъектов на 65 тысяч "квадратов"
В девяти округах Москвы в первом квартале 2025 года возвели и ввели в эксплуатацию несколько социальных объектов общей площадью более 65 тысяч квадратных... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T11:12:00+03:00
2025-04-28T11:12:00+03:00
москва
общество
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. В девяти округах Москвы в первом квартале 2025 года возвели и ввели в эксплуатацию несколько социальных объектов общей площадью более 65 тысяч квадратных метров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."За первый квартал текущего года в столице ввели в эксплуатацию медицинский центр, пять спортивных комплексов, а также несколько школ и детских садов общей площадью более 65 тысяч квадратных метров. Из них девять объектов площадью 38 тысяч квадратных метров возвели частные инвесторы", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Замглавы города уточнил, что новая инфраструктура появилась в девяти округах столицы, включая Новомосковский административный округ.Самым крупным зданием, которое было введено в первом квартале, является школа в Покровском-Стрешневе. Учебное учреждение примерно на 12 тысяч "квадратов" смогут посещать более 800 детей.Кроме того, за прошедшие три месяца в Москве появилось несколько спортивных объектов площадью более чем 30 тысяч "квадратов", отмечается в сообщении пресс-службы градкомплекса. Например, физкультурно-оздоровительный комплекс в Восточном Бирюлеве и оздоровительный комплекс при Дворце спорта "Лужники" в Хамовниках.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что флагманский центр в больнице имени Буянова начал принимать первых пациентов.
https://ria.ru/20250425/efimov-2013399738.html
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москва, общество, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Общество, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: в Москве за квартал построили соцобъектов на 65 тысяч "квадратов"

Ефимов: в Москве за первый квартал построили 65 тысяч "квадратов" соцобъектов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. В девяти округах Москвы в первом квартале 2025 года возвели и ввели в эксплуатацию несколько социальных объектов общей площадью более 65 тысяч квадратных метров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"За первый квартал текущего года в столице ввели в эксплуатацию медицинский центр, пять спортивных комплексов, а также несколько школ и детских садов общей площадью более 65 тысяч квадратных метров. Из них девять объектов площадью 38 тысяч квадратных метров возвели частные инвесторы", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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Замглавы города уточнил, что новая инфраструктура появилась в девяти округах столицы, включая Новомосковский административный округ.
Самым крупным зданием, которое было введено в первом квартале, является школа в Покровском-Стрешневе. Учебное учреждение примерно на 12 тысяч "квадратов" смогут посещать более 800 детей.
Кроме того, за прошедшие три месяца в Москве появилось несколько спортивных объектов площадью более чем 30 тысяч "квадратов", отмечается в сообщении пресс-службы градкомплекса. Например, физкультурно-оздоровительный комплекс в Восточном Бирюлеве и оздоровительный комплекс при Дворце спорта "Лужники" в Хамовниках.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что флагманский центр в больнице имени Буянова начал принимать первых пациентов.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
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