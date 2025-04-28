Ефимов: в Москве за квартал построили соцобъектов на 65 тысяч "квадратов"
Ефимов: в Москве за первый квартал построили 65 тысяч "квадратов" соцобъектов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. В девяти округах Москвы в первом квартале 2025 года возвели и ввели в эксплуатацию несколько социальных объектов общей площадью более 65 тысяч квадратных метров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"За первый квартал текущего года в столице ввели в эксплуатацию медицинский центр, пять спортивных комплексов, а также несколько школ и детских садов общей площадью более 65 тысяч квадратных метров. Из них девять объектов площадью 38 тысяч квадратных метров возвели частные инвесторы", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Ефимов: на юге Москвы появятся семь деловых центров
25 апреля, 15:06
Замглавы города уточнил, что новая инфраструктура появилась в девяти округах столицы, включая Новомосковский административный округ.
Самым крупным зданием, которое было введено в первом квартале, является школа в Покровском-Стрешневе. Учебное учреждение примерно на 12 тысяч "квадратов" смогут посещать более 800 детей.
Кроме того, за прошедшие три месяца в Москве появилось несколько спортивных объектов площадью более чем 30 тысяч "квадратов", отмечается в сообщении пресс-службы градкомплекса. Например, физкультурно-оздоровительный комплекс в Восточном Бирюлеве и оздоровительный комплекс при Дворце спорта "Лужники" в Хамовниках.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что флагманский центр в больнице имени Буянова начал принимать первых пациентов.