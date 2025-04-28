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Три вылетные магистрали благоустроят в Москве в 2025 году - РИА Новости, 28.04.2025
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Три вылетные магистрали благоустроят в Москве в 2025 году
Три вылетные магистрали благоустроят в Москве в 2025 году - РИА Новости, 28.04.2025
Три вылетные магистрали благоустроят в Москве в 2025 году
Три вылетные магистрали благоустроят в Москве в 2025 году, всего же планируется обновить 19 таких магистралей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:49:00+03:00
2025-04-28T14:49:00+03:00
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москва
сергей собянин
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Три вылетные магистрали благоустроят в Москве в 2025 году, всего же планируется обновить 19 таких магистралей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. "В планах – постепенно привести в порядок 19 основных вылетных магистралей… Важнейшая транспортная артерия Восточного округа – Щелковское шоссе с Краснопрудной и Большой Черкизовской улицами", - написал Собянин. Он отметил, что работы пройдут в пяти районах: Красносельский, Преображенское, Измайлово, Северное Измайлово и Гольяново. В результате благоустройства улучшится доступность вокзала Восточный, Центрального автовокзала, станций метро и МЦК, а прилегающие к шоссе территории приобретут более привлекательный вид. Специалисты озеленят территорию 600 взрослыми деревьями, а также разобьют свыше 110 тысяч квадратных метров газона. "Второй крупный проект - комплексное благоустройство Волгоградского проспекта и улицы Марксистская. Семь районов: Таганский, Выхино-Жулебино, Кузьминки, Нижегородский, Печатники, Текстильщики и Южнопортовый. Общая площадь благоустройства также превысит 100 гектаров", - добавил мэр. Он пояснил, что линии электроснабжения и сети связи уберут в новую кабельную канализацию, тротуары отремонтируют и расширят, вдоль проезжей части и тротуаров обновят систему освещения, а на нерегулируемых пешеходных переходах появятся опоры контрастного освещения. Всего запланировано высадить порядка 800 зеленых насаждений, а также разбить газон на площади более 409 тысяч квадратных метров. "Третьим проектом станет комплексное благоустройство Проспекта 60-летия Октября и Профсоюзной улицы– от площади Гагарина до МКАД. Районы Академический, Коньково, Обручевский, Теплый Стан, Черемушки, Ясенево. Общая площадь работ составит почти 158 гектаров", - сообщил Собянин. Мэр подчеркнул, что основная задача проекта – обеспечить связанность территории, сохранив при этом транспортную функцию. Тротуары станут шире, на проезжей части уложат новый асфальт, отделят ее от тротуаров новым бордюрным камнем. На остановках общественного транспорта специалисты установят новые павильоны. Чтобы создать дополнительную защиту от пыли и шума магистрали, высадят взрослые деревья, появятся зеленые островки с композициями из елей, туй, можжевельника и других зеленых насаждений.
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москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин
Три вылетные магистрали благоустроят в Москве в 2025 году

Собянин: в Москве в 2025 году благоустроят три вылетные магистрали

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Три вылетные магистрали благоустроят в Москве в 2025 году, всего же планируется обновить 19 таких магистралей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
"В планах – постепенно привести в порядок 19 основных вылетных магистралей… Важнейшая транспортная артерия Восточного округа – Щелковское шоссе с Краснопрудной и Большой Черкизовской улицами", - написал Собянин.
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Он отметил, что работы пройдут в пяти районах: Красносельский, Преображенское, Измайлово, Северное Измайлово и Гольяново. В результате благоустройства улучшится доступность вокзала Восточный, Центрального автовокзала, станций метро и МЦК, а прилегающие к шоссе территории приобретут более привлекательный вид. Специалисты озеленят территорию 600 взрослыми деревьями, а также разобьют свыше 110 тысяч квадратных метров газона.
"Второй крупный проект - комплексное благоустройство Волгоградского проспекта и улицы Марксистская. Семь районов: Таганский, Выхино-Жулебино, Кузьминки, Нижегородский, Печатники, Текстильщики и Южнопортовый. Общая площадь благоустройства также превысит 100 гектаров", - добавил мэр.
Он пояснил, что линии электроснабжения и сети связи уберут в новую кабельную канализацию, тротуары отремонтируют и расширят, вдоль проезжей части и тротуаров обновят систему освещения, а на нерегулируемых пешеходных переходах появятся опоры контрастного освещения. Всего запланировано высадить порядка 800 зеленых насаждений, а также разбить газон на площади более 409 тысяч квадратных метров.
"Третьим проектом станет комплексное благоустройство Проспекта 60-летия Октября и Профсоюзной улицы– от площади Гагарина до МКАД. Районы Академический, Коньково, Обручевский, Теплый Стан, Черемушки, Ясенево. Общая площадь работ составит почти 158 гектаров", - сообщил Собянин.
Мэр подчеркнул, что основная задача проекта – обеспечить связанность территории, сохранив при этом транспортную функцию. Тротуары станут шире, на проезжей части уложат новый асфальт, отделят ее от тротуаров новым бордюрным камнем. На остановках общественного транспорта специалисты установят новые павильоны. Чтобы создать дополнительную защиту от пыли и шума магистрали, высадят взрослые деревья, появятся зеленые островки с композициями из елей, туй, можжевельника и других зеленых насаждений.
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