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Летевший в Санкт-Петербург самолет оставил послание в небе - РИА Новости, 28.04.2025
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12:02 28.04.2025 (обновлено: 12:28 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/samolet-2013797425.html
Летевший в Санкт-Петербург самолет оставил послание в небе
Летевший в Санкт-Петербург самолет оставил послание в небе - РИА Новости, 28.04.2025
Летевший в Санкт-Петербург самолет оставил послание в небе
Летевший из Кемерово в Санкт-Петербург самолет авиакомпании "Северный ветер" нарисовал в небе звезду, пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на ресурс... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T12:02:00+03:00
2025-04-28T12:28:00+03:00
санкт-петербург
кемерово
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Летевший из Кемерово в Санкт-Петербург самолет авиакомпании "Северный ветер" нарисовал в небе звезду, пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на ресурс Flightradar."Звезду в небе нарисовал рейс Кемерово — Петербург в ожидании возобновления работы Пулково", — говорится в материале.На изображении с сервиса Flightradar можно увидеть, как воздушное судно оставило звезду во время своего нахождения в небе. В понедельник представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что в аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В этот же день в Росавиации сообщили, что ограничения были сняты в 9:30 по московскому времени.
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санкт-петербург, кемерово, пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия
Санкт-Петербург, Кемерово, Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия
Летевший в Санкт-Петербург самолет оставил послание в небе

Mash: летевший в Санкт-Петербург самолет нарисовал в небе звезду

© Flightradar24Траектория полета смолета авиакомпании Nordwind Airlines на сайте Flightradar24
Траектория полета смолета авиакомпании Nordwind Airlines на сайте Flightradar24 - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Flightradar24
Траектория полета смолета авиакомпании Nordwind Airlines на сайте Flightradar24
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Летевший из Кемерово в Санкт-Петербург самолет авиакомпании "Северный ветер" нарисовал в небе звезду, пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на ресурс Flightradar.
«
"Звезду в небе нарисовал рейс Кемерово — Петербург в ожидании возобновления работы Пулково", — говорится в материале.
На изображении с сервиса Flightradar можно увидеть, как воздушное судно оставило звезду во время своего нахождения в небе.
В понедельник представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что в аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В этот же день в Росавиации сообщили, что ограничения были сняты в 9:30 по московскому времени.
Город Львов - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Flightradar24 сообщил о неопознанном объекте над Львовом
21 апреля, 14:51
 
Санкт-ПетербургКемеровоПулково (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Россия
 
 
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