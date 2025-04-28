https://ria.ru/20250428/samolet-2013797425.html

Летевший в Санкт-Петербург самолет оставил послание в небе

Летевший в Санкт-Петербург самолет оставил послание в небе - РИА Новости, 28.04.2025

Летевший в Санкт-Петербург самолет оставил послание в небе

Летевший из Кемерово в Санкт-Петербург самолет авиакомпании "Северный ветер" нарисовал в небе звезду, пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на ресурс... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T12:02:00+03:00

2025-04-28T12:02:00+03:00

2025-04-28T12:28:00+03:00

санкт-петербург

кемерово

пулково (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Летевший из Кемерово в Санкт-Петербург самолет авиакомпании "Северный ветер" нарисовал в небе звезду, пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на ресурс Flightradar."Звезду в небе нарисовал рейс Кемерово — Петербург в ожидании возобновления работы Пулково", — говорится в материале.На изображении с сервиса Flightradar можно увидеть, как воздушное судно оставило звезду во время своего нахождения в небе. В понедельник представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что в аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В этот же день в Росавиации сообщили, что ограничения были сняты в 9:30 по московскому времени.

https://ria.ru/20250421/nlo-2012525442.html

санкт-петербург

кемерово

россия

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санкт-петербург, кемерово, пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия