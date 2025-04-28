Рейтинг@Mail.ru
Сахалин передал на передовую новую партию техники и оборудования - РИА Новости, 28.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
06:05 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/sahalin-2013759561.html
Сахалин передал на передовую новую партию техники и оборудования
Сахалин передал на передовую новую партию техники и оборудования - РИА Новости, 28.04.2025
Сахалин передал на передовую новую партию техники и оборудования
Сахалинская область подготовила очередную партию техники и оборудования для военнослужащих на передовой, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T06:05:00+03:00
2025-04-28T06:05:00+03:00
надежные люди
сахалинская область
валерий лимаренко
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013759425_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fb806f7330347af0a5adaf1c6d2c3972.png
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 апр - РИА Новости. Сахалинская область подготовила очередную партию техники и оборудования для военнослужащих на передовой, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в Telegram-канале.. "Передал нашим защитникам новую партию груза в зону проведения специальной военной операции. Ребятам пригодятся аккумуляторы и зарядные устройства, средства связи и оборудование для беспилотников. Ждем возвращения наших воинов домой с победой", - написал глава региона.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе правительства области, партия техники, в которую также вошли пластик для 3D-принтеров и другое оборудование для FPV-дронов, в ближайшее время поступит на передовую. С начала проведения специальной военной операции в регионе по поручению губернатора организована всесторонняя помощь военнослужащим и их семьям. Реализуется проект "Сопричастность", в рамках которого бойцы получают адресные посылки от родных и близких. Также запущена региональная кадровая программа "Герои Сахалина и Курил" для участников спецоперации, позволяющая им пройти обучение, трудоустроиться и социализироваться в мирной жизни. Успешно завершившие обучение включаются в кадровый резерв региона. Вклад Сахалинской области в поддержку армии и участников спецоперации неоднократно отмечен на федеральном уровне. В 2023 году Минобороны РФ вручило региону кубок за взаимодействие с вооруженными силами, а Лимаренко отмечен медалью "За укрепление боевого содружества".
https://ria.ru/20250427/volontery-2013646633.html
https://ria.ru/20250426/gubernator-2013631528.html
сахалинская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013759425_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_4bf7e4d7f2c05490d8948ebd132cc4bf.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сахалинская область, валерий лимаренко, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия
Надежные люди, Сахалинская область, Валерий Лимаренко, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Россия
Сахалин передал на передовую новую партию техники и оборудования

Сахалинская область подготовила новую партию техники для военных на передовой

© Фото : Telegram-канал Лимаренко Brief Сахалинская область собрала очередную партию техники и оборудования для бойцов на СВО
 Сахалинская область собрала очередную партию техники и оборудования для бойцов на СВО - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Фото : Telegram-канал Лимаренко Brief
Сахалинская область собрала очередную партию техники и оборудования для бойцов на СВО
Читать ria.ru в
Дзен
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 апр - РИА Новости. Сахалинская область подготовила очередную партию техники и оборудования для военнослужащих на передовой, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в Telegram-канале..
"Передал нашим защитникам новую партию груза в зону проведения специальной военной операции. Ребятам пригодятся аккумуляторы и зарядные устройства, средства связи и оборудование для беспилотников. Ждем возвращения наших воинов домой с победой", - написал глава региона.
Волонтеры из Магадана - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Волонтеры из Магадана доставили шины в госпиталь в ЛНР
Вчера, 04:06
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе правительства области, партия техники, в которую также вошли пластик для 3D-принтеров и другое оборудование для FPV-дронов, в ближайшее время поступит на передовую.
С начала проведения специальной военной операции в регионе по поручению губернатора организована всесторонняя помощь военнослужащим и их семьям. Реализуется проект "Сопричастность", в рамках которого бойцы получают адресные посылки от родных и близких. Также запущена региональная кадровая программа "Герои Сахалина и Курил" для участников спецоперации, позволяющая им пройти обучение, трудоустроиться и социализироваться в мирной жизни. Успешно завершившие обучение включаются в кадровый резерв региона.
Вклад Сахалинской области в поддержку армии и участников спецоперации неоднократно отмечен на федеральном уровне. В 2023 году Минобороны РФ вручило региону кубок за взаимодействие с вооруженными силами, а Лимаренко отмечен медалью "За укрепление боевого содружества".
Губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в подшефный город Краснодон в ЛНР - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Тюменский губернатор передал для земляков в ЛНР технику и оборудование
26 апреля, 22:30
 
Надежные людиСахалинская областьВалерий ЛимаренкоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала