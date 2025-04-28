https://ria.ru/20250428/sahalin-2013759561.html

Сахалин передал на передовую новую партию техники и оборудования

Сахалин передал на передовую новую партию техники и оборудования - РИА Новости, 28.04.2025

Сахалин передал на передовую новую партию техники и оборудования

Сахалинская область подготовила очередную партию техники и оборудования для военнослужащих на передовой, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T06:05:00+03:00

2025-04-28T06:05:00+03:00

2025-04-28T06:05:00+03:00

надежные люди

сахалинская область

валерий лимаренко

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 апр - РИА Новости. Сахалинская область подготовила очередную партию техники и оборудования для военнослужащих на передовой, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в Telegram-канале.. "Передал нашим защитникам новую партию груза в зону проведения специальной военной операции. Ребятам пригодятся аккумуляторы и зарядные устройства, средства связи и оборудование для беспилотников. Ждем возвращения наших воинов домой с победой", - написал глава региона.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе правительства области, партия техники, в которую также вошли пластик для 3D-принтеров и другое оборудование для FPV-дронов, в ближайшее время поступит на передовую. С начала проведения специальной военной операции в регионе по поручению губернатора организована всесторонняя помощь военнослужащим и их семьям. Реализуется проект "Сопричастность", в рамках которого бойцы получают адресные посылки от родных и близких. Также запущена региональная кадровая программа "Герои Сахалина и Курил" для участников спецоперации, позволяющая им пройти обучение, трудоустроиться и социализироваться в мирной жизни. Успешно завершившие обучение включаются в кадровый резерв региона. Вклад Сахалинской области в поддержку армии и участников спецоперации неоднократно отмечен на федеральном уровне. В 2023 году Минобороны РФ вручило региону кубок за взаимодействие с вооруженными силами, а Лимаренко отмечен медалью "За укрепление боевого содружества".

https://ria.ru/20250427/volontery-2013646633.html

https://ria.ru/20250426/gubernator-2013631528.html

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сахалинская область, валерий лимаренко, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия