Сахалин передал на передовую новую партию техники и оборудования
Сахалинская область подготовила новую партию техники для военных на передовой
© Фото : Telegram-канал Лимаренко Brief Сахалинская область собрала очередную партию техники и оборудования для бойцов на СВО
© Фото : Telegram-канал Лимаренко Brief
Сахалинская область собрала очередную партию техники и оборудования для бойцов на СВО
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 апр - РИА Новости. Сахалинская область подготовила очередную партию техники и оборудования для военнослужащих на передовой, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в Telegram-канале..
"Передал нашим защитникам новую партию груза в зону проведения специальной военной операции. Ребятам пригодятся аккумуляторы и зарядные устройства, средства связи и оборудование для беспилотников. Ждем возвращения наших воинов домой с победой", - написал глава региона.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе правительства области, партия техники, в которую также вошли пластик для 3D-принтеров и другое оборудование для FPV-дронов, в ближайшее время поступит на передовую.
С начала проведения специальной военной операции в регионе по поручению губернатора организована всесторонняя помощь военнослужащим и их семьям. Реализуется проект "Сопричастность", в рамках которого бойцы получают адресные посылки от родных и близких. Также запущена региональная кадровая программа "Герои Сахалина и Курил" для участников спецоперации, позволяющая им пройти обучение, трудоустроиться и социализироваться в мирной жизни. Успешно завершившие обучение включаются в кадровый резерв региона.
Вклад Сахалинской области в поддержку армии и участников спецоперации неоднократно отмечен на федеральном уровне. В 2023 году Минобороны РФ вручило региону кубок за взаимодействие с вооруженными силами, а Лимаренко отмечен медалью "За укрепление боевого содружества".