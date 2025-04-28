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Мишустин рассказал о производстве литий-ионных батарей в России
Мишустин рассказал о производстве литий-ионных батарей в России - РИА Новости, 28.04.2025
Мишустин рассказал о производстве литий-ионных батарей в России
Несколько предприятий по производству литий-ионных батарей возводят в России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:09:00+03:00
2025-04-28T14:09:00+03:00
2025-04-28T14:09:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Несколько предприятий по производству литий-ионных батарей возводят в России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Уже активно строятся предприятия по производству газовых турбин, отдельных их компонентов – это преобразователи, разъединители, контакторы, переключатели и другие. Налаживается выпуск теплообменного и динамического оборудования, терминальных стендеров. Возводятся несколько фабрик по созданию литий-ионных батарей", - сказал Мишустин в ходе выступления на марафоне "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250428/mishustin-2013812511.html
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россия, михаил мишустин, технологии
Наука, Россия, Михаил Мишустин, Технологии
Мишустин рассказал о производстве литий-ионных батарей в России
Мишустин: в России строят несколько заводов по производству литий-ионных батарей