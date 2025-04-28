https://ria.ru/20250428/rossija-2013827143.html

Мишустин рассказал о производстве литий-ионных батарей в России

Мишустин рассказал о производстве литий-ионных батарей в России - РИА Новости, 28.04.2025

Мишустин рассказал о производстве литий-ионных батарей в России

Несколько предприятий по производству литий-ионных батарей возводят в России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T14:09:00+03:00

2025-04-28T14:09:00+03:00

2025-04-28T14:09:00+03:00

наука

россия

михаил мишустин

технологии

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Несколько предприятий по производству литий-ионных батарей возводят в России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Уже активно строятся предприятия по производству газовых турбин, отдельных их компонентов – это преобразователи, разъединители, контакторы, переключатели и другие. Налаживается выпуск теплообменного и динамического оборудования, терминальных стендеров. Возводятся несколько фабрик по созданию литий-ионных батарей", - сказал Мишустин в ходе выступления на марафоне "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250428/mishustin-2013812511.html

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россия, михаил мишустин, технологии