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Мишустин рассказал о производстве литий-ионных батарей в России - РИА Новости, 28.04.2025
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Наука
 
14:09 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/rossija-2013827143.html
Мишустин рассказал о производстве литий-ионных батарей в России
Мишустин рассказал о производстве литий-ионных батарей в России - РИА Новости, 28.04.2025
Мишустин рассказал о производстве литий-ионных батарей в России
Несколько предприятий по производству литий-ионных батарей возводят в России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:09:00+03:00
2025-04-28T14:09:00+03:00
наука
россия
михаил мишустин
технологии
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Несколько предприятий по производству литий-ионных батарей возводят в России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Уже активно строятся предприятия по производству газовых турбин, отдельных их компонентов – это преобразователи, разъединители, контакторы, переключатели и другие. Налаживается выпуск теплообменного и динамического оборудования, терминальных стендеров. Возводятся несколько фабрик по созданию литий-ионных батарей", - сказал Мишустин в ходе выступления на марафоне "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250428/mishustin-2013812511.html
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россия, михаил мишустин, технологии
Наука, Россия, Михаил Мишустин, Технологии
Мишустин рассказал о производстве литий-ионных батарей в России

Мишустин: в России строят несколько заводов по производству литий-ионных батарей

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в Москве
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в Москве
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Несколько предприятий по производству литий-ионных батарей возводят в России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"Уже активно строятся предприятия по производству газовых турбин, отдельных их компонентов – это преобразователи, разъединители, контакторы, переключатели и другие. Налаживается выпуск теплообменного и динамического оборудования, терминальных стендеров. Возводятся несколько фабрик по созданию литий-ионных батарей", - сказал Мишустин в ходе выступления на марафоне "Знание. Первые".
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
В России создают конвейерную сборку спутников, заявил Мишустин
Вчера, 13:15
 
НаукаРоссияМихаил МишустинТехнологии
 
 
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