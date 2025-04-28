https://ria.ru/20250428/rossija-2013826645.html
Мишустин заявил, что Россия открыта к взаимодействию с единомышленникам
Мишустин заявил, что Россия открыта к взаимодействию с единомышленникам - РИА Новости, 28.04.2025
Мишустин заявил, что Россия открыта к взаимодействию с единомышленникам
Россия открыта к взаимодействию со странами, которые разделяют ее ценности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:04:00+03:00
2025-04-28T14:04:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия открыта к взаимодействию со странами, которые разделяют ее ценности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "У нас при всех сложностях рыночная экономика работает. Мы открыты для взаимодействия с другими государствами, странами, которые разделяют наши ценности", - сказал Мишустин в ходе выступления на марафоне "Знание". Он напомнил собравшимся слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия - "независимая, свободная и сильная". "Вот лучше не скажешь", - добавил премьер. Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание", который посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250428/mishustin-2013809111.html
https://ria.ru/20250428/ekonomika-2013811175.html
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россия, москва, михаил мишустин, владимир путин
Россия, Москва, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Мишустин заявил, что Россия открыта к взаимодействию с единомышленникам
Мишустин: Россия открыта к взаимодействию со странами, разделяющими ее ценности