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Пленный рассказал, как в военкомате ему порвали документы - РИА Новости, 28.04.2025
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10:01 28.04.2025 (обновлено: 10:12 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/roshva-2013772591.html
Пленный рассказал, как в военкомате ему порвали документы
Пленный рассказал, как в военкомате ему порвали документы - РИА Новости, 28.04.2025
Пленный рассказал, как в военкомате ему порвали документы
Пленный военнослужащий ВСУ Руслан Рошва рассказал на видео от Минобороны РФ, как в военкомате ему порвали документы, освобождающие от военной службы и отправили РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T10:01:00+03:00
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европа
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Руслан Рошва рассказал на видео от Минобороны РФ, как в военкомате ему порвали документы, освобождающие от военной службы и отправили на фронт. "У меня была справка, что я не военнообязанный и имею право выезжать в Европу. Я приезжаю в военкомат. Начальник военкомата, у него есть документы, которые у меня были. Он при мне их порвал. И говорит: "Теперь ты едешь на войну", - сказал Рошва. По его словам, украинские войска стали набирать по контракту бывших заключенных женщин.
https://ria.ru/20250105/vsu-1992557350.html
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европа, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Европа, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
Пленный рассказал, как в военкомате ему порвали документы

Пленный Рошва: в военкомате порвали справку, освобождающую от армии

© Фото : Joint Forces Operation / Vitali SoloniyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Руслан Рошва рассказал на видео от Минобороны РФ, как в военкомате ему порвали документы, освобождающие от военной службы и отправили на фронт.
"У меня была справка, что я не военнообязанный и имею право выезжать в Европу. Я приезжаю в военкомат. Начальник военкомата, у него есть документы, которые у меня были. Он при мне их порвал. И говорит: "Теперь ты едешь на войну", - сказал Рошва.
По его словам, украинские войска стали набирать по контракту бывших заключенных женщин.
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ЕвропаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В мире
 
 
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