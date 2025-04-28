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Пленный рассказал, как в военкомате ему порвали документы
Пленный рассказал, как в военкомате ему порвали документы - РИА Новости, 28.04.2025
Пленный рассказал, как в военкомате ему порвали документы
Пленный военнослужащий ВСУ Руслан Рошва рассказал на видео от Минобороны РФ, как в военкомате ему порвали документы, освобождающие от военной службы и отправили РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T10:01:00+03:00
2025-04-28T10:01:00+03:00
2025-04-28T10:12:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Руслан Рошва рассказал на видео от Минобороны РФ, как в военкомате ему порвали документы, освобождающие от военной службы и отправили на фронт. "У меня была справка, что я не военнообязанный и имею право выезжать в Европу. Я приезжаю в военкомат. Начальник военкомата, у него есть документы, которые у меня были. Он при мне их порвал. И говорит: "Теперь ты едешь на войну", - сказал Рошва. По его словам, украинские войска стали набирать по контракту бывших заключенных женщин.
https://ria.ru/20250105/vsu-1992557350.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Европа, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
Пленный рассказал, как в военкомате ему порвали документы
Пленный Рошва: в военкомате порвали справку, освобождающую от армии