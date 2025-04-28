https://ria.ru/20250428/roshva-2013772591.html

Пленный рассказал, как в военкомате ему порвали документы

Пленный рассказал, как в военкомате ему порвали документы - РИА Новости, 28.04.2025

Пленный рассказал, как в военкомате ему порвали документы

Пленный военнослужащий ВСУ Руслан Рошва рассказал на видео от Минобороны РФ, как в военкомате ему порвали документы, освобождающие от военной службы и отправили РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T10:01:00+03:00

2025-04-28T10:01:00+03:00

2025-04-28T10:12:00+03:00

европа

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Руслан Рошва рассказал на видео от Минобороны РФ, как в военкомате ему порвали документы, освобождающие от военной службы и отправили на фронт. "У меня была справка, что я не военнообязанный и имею право выезжать в Европу. Я приезжаю в военкомат. Начальник военкомата, у него есть документы, которые у меня были. Он при мне их порвал. И говорит: "Теперь ты едешь на войну", - сказал Рошва. По его словам, украинские войска стали набирать по контракту бывших заключенных женщин.

https://ria.ru/20250105/vsu-1992557350.html

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

европа, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире