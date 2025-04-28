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Умер режиссер документального кино Юрий Чибряков - РИА Новости, 28.04.2025
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15:45 28.04.2025
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Умер режиссер документального кино Юрий Чибряков
Умер режиссер документального кино Юрий Чибряков - РИА Новости, 28.04.2025
Умер режиссер документального кино Юрий Чибряков
Кинодраматург, режиссер документального кино, автор 75 сценариев Юрий Чибряков скончался 4 апреля в возрасте 93 лет, сообщается в Telegram-канале Союза... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T15:45:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Кинодраматург, режиссер документального кино, автор 75 сценариев Юрий Чибряков скончался 4 апреля в возрасте 93 лет, сообщается в Telegram-канале Союза кинематографистов России. "Как стало известно, 4 апреля 2025 года на 94-м году в Саратове ушёл из жизни кинодраматург, режиссёр документального кино, член Союза кинематографистов России Юрий Александрович Чибряков (1931-2025)... Светлая память", - говорится в сообщении. Как уточняется, Чибряков является автором 75 сценариев. Среди наиболее известных документальных картин: "Здравствуйте, девушки!" (1965), "Соль" (1966), "Апрель" (1970), "Хадрис!" (1979), "Я вернусь" (1989), "Дом Васнецова" (1993), "Нансен в России" (1993), "Письма к матери" (1996), "Давид Кугультинов. Последнее…" (2006). Чибряков родился 5 декабря 1931 года в Саратове. В 1957 году окончил сценарный факультет ВГИКа. Кроме того, в 1957-1958 годах работал редактором Новосибирской студии кинохроники, а после - старшим редактором Нижне-Волжской студии кинохроники.
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россия, саратов, вгик
Россия, Саратов, ВГИК
Умер режиссер документального кино Юрий Чибряков

Автор 75 сценариев Юрий Чибряков умер в возрасте 93 лет

© Фото : Союз кинематографистов РоссииКинодраматург, режиссер документального кино Юрий Чибряков
Кинодраматург, режиссер документального кино Юрий Чибряков - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Фото : Союз кинематографистов России
Кинодраматург, режиссер документального кино Юрий Чибряков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Кинодраматург, режиссер документального кино, автор 75 сценариев Юрий Чибряков скончался 4 апреля в возрасте 93 лет, сообщается в Telegram-канале Союза кинематографистов России.
«
"Как стало известно, 4 апреля 2025 года на 94-м году в Саратове ушёл из жизни кинодраматург, режиссёр документального кино, член Союза кинематографистов России Юрий Александрович Чибряков (1931-2025)... Светлая память", - говорится в сообщении.
Как уточняется, Чибряков является автором 75 сценариев. Среди наиболее известных документальных картин: "Здравствуйте, девушки!" (1965), "Соль" (1966), "Апрель" (1970), "Хадрис!" (1979), "Я вернусь" (1989), "Дом Васнецова" (1993), "Нансен в России" (1993), "Письма к матери" (1996), "Давид Кугультинов. Последнее…" (2006).
Чибряков родился 5 декабря 1931 года в Саратове. В 1957 году окончил сценарный факультет ВГИКа. Кроме того, в 1957-1958 годах работал редактором Новосибирской студии кинохроники, а после - старшим редактором Нижне-Волжской студии кинохроники.
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