https://ria.ru/20250428/rezhisser-2013859446.html

Умер режиссер документального кино Юрий Чибряков

Умер режиссер документального кино Юрий Чибряков - РИА Новости, 28.04.2025

Умер режиссер документального кино Юрий Чибряков

Кинодраматург, режиссер документального кино, автор 75 сценариев Юрий Чибряков скончался 4 апреля в возрасте 93 лет, сообщается в Telegram-канале Союза... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T15:45:00+03:00

2025-04-28T15:45:00+03:00

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Кинодраматург, режиссер документального кино, автор 75 сценариев Юрий Чибряков скончался 4 апреля в возрасте 93 лет, сообщается в Telegram-канале Союза кинематографистов России. "Как стало известно, 4 апреля 2025 года на 94-м году в Саратове ушёл из жизни кинодраматург, режиссёр документального кино, член Союза кинематографистов России Юрий Александрович Чибряков (1931-2025)... Светлая память", - говорится в сообщении. Как уточняется, Чибряков является автором 75 сценариев. Среди наиболее известных документальных картин: "Здравствуйте, девушки!" (1965), "Соль" (1966), "Апрель" (1970), "Хадрис!" (1979), "Я вернусь" (1989), "Дом Васнецова" (1993), "Нансен в России" (1993), "Письма к матери" (1996), "Давид Кугультинов. Последнее…" (2006). Чибряков родился 5 декабря 1931 года в Саратове. В 1957 году окончил сценарный факультет ВГИКа. Кроме того, в 1957-1958 годах работал редактором Новосибирской студии кинохроники, а после - старшим редактором Нижне-Волжской студии кинохроники.

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