https://ria.ru/20250428/ranenye-2013947253.html

В Белгородской области ранены три бойца "Орлана"

В Белгородской области ранены три бойца "Орлана" - РИА Новости, 28.04.2025

В Белгородской области ранены три бойца "Орлана"

Три бойца подразделения "Орлан" ранены в белгородском селе Новая Таволжанка, у них минно-взрывные и баротравмы, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T23:14:00+03:00

2025-04-28T23:14:00+03:00

2025-04-28T23:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Три бойца подразделения "Орлан" ранены в белгородском селе Новая Таволжанка, у них минно-взрывные и баротравмы, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. "В селе Новая Таволжанка от детонации дрона ВСУ трое наших бойцов получили минно-взрывные травмы и баротравмы", - написал он в своем Telegram-канале. Отмечается, что бригадами скорой помощи они доставлены в белгородскую городскую больницу №2. Медики оказали им необходимую помощь, дальнейшее лечение пострадавшие будут проходить амбулаторно.

https://ria.ru/20250425/oshibka-2013316550.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины