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В Белгородской области ранены три бойца "Орлана" - РИА Новости, 28.04.2025
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В Белгородской области ранены три бойца "Орлана"
В Белгородской области ранены три бойца "Орлана" - РИА Новости, 28.04.2025
В Белгородской области ранены три бойца "Орлана"
Три бойца подразделения "Орлан" ранены в белгородском селе Новая Таволжанка, у них минно-взрывные и баротравмы, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T23:14:00+03:00
2025-04-28T23:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Три бойца подразделения "Орлан" ранены в белгородском селе Новая Таволжанка, у них минно-взрывные и баротравмы, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. "В селе Новая Таволжанка от детонации дрона ВСУ трое наших бойцов получили минно-взрывные травмы и баротравмы", - написал он в своем Telegram-канале. Отмечается, что бригадами скорой помощи они доставлены в белгородскую городскую больницу №2. Медики оказали им необходимую помощь, дальнейшее лечение пострадавшие будут проходить амбулаторно.
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происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области ранены три бойца "Орлана"

Гладков: 3 бойца подразделения Орлан ранены в белгородском селе Новая Таволжанка

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Три бойца подразделения "Орлан" ранены в белгородском селе Новая Таволжанка, у них минно-взрывные и баротравмы, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
«
"В селе Новая Таволжанка от детонации дрона ВСУ трое наших бойцов получили минно-взрывные травмы и баротравмы", - написал он в своем Telegram-канале.
Отмечается, что бригадами скорой помощи они доставлены в белгородскую городскую больницу №2. Медики оказали им необходимую помощь, дальнейшее лечение пострадавшие будут проходить амбулаторно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
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