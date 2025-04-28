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Путин выступит на марафоне "Знание.Первые" 30 апреля - РИА Новости, 28.04.2025
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19:01 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/putin-2013915062.html
Путин выступит на марафоне "Знание.Первые" 30 апреля
Путин выступит на марафоне "Знание.Первые" 30 апреля - РИА Новости, 28.04.2025
Путин выступит на марафоне "Знание.Первые" 30 апреля
Президент России Владимир Путин планирует выступить на марафоне "Знание.Первые" 30 апреля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T19:01:00+03:00
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россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует выступить на марафоне "Знание.Первые" 30 апреля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Отвечая на вопросы журналистов, Песков допустил, что на этой неделе может состояться встреча Путина с американским кинорежиссером Оливером Стоуном. "Стоун будет и 30-го тоже, Путин там будет выступать", - сказал Песков. Ранее глава общества "Знание" Максим Древаль в интервью РИА Новости сообщил, что американский кинорежиссер Оливер Стоун примет участие в российском марафоне "Знание.Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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россия, владимир путин, дмитрий песков, оливер стоун
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Оливер Стоун
Путин выступит на марафоне "Знание.Первые" 30 апреля

Песков: Путин планирует выступить на марафоне "Знание.Первые" 30 апреля

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует выступить на марафоне "Знание.Первые" 30 апреля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Отвечая на вопросы журналистов, Песков допустил, что на этой неделе может состояться встреча Путина с американским кинорежиссером Оливером Стоуном.
«
"Стоун будет и 30-го тоже, Путин там будет выступать", - сказал Песков.
Ранее глава общества "Знание" Максим Древаль в интервью РИА Новости сообщил, что американский кинорежиссер Оливер Стоун примет участие в российском марафоне "Знание.Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Медведев выступит с лекцией на марафоне "Знание.Первые" 29 апреля
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РоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковОливер Стоун
 
 
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