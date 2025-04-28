https://ria.ru/20250428/putin-2013915062.html

Путин выступит на марафоне "Знание.Первые" 30 апреля

Путин выступит на марафоне "Знание.Первые" 30 апреля - РИА Новости, 28.04.2025

Путин выступит на марафоне "Знание.Первые" 30 апреля

Президент России Владимир Путин планирует выступить на марафоне "Знание.Первые" 30 апреля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T19:01:00+03:00

2025-04-28T19:01:00+03:00

2025-04-28T19:01:00+03:00

россия

владимир путин

дмитрий песков

оливер стоун

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует выступить на марафоне "Знание.Первые" 30 апреля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Отвечая на вопросы журналистов, Песков допустил, что на этой неделе может состояться встреча Путина с американским кинорежиссером Оливером Стоуном. "Стоун будет и 30-го тоже, Путин там будет выступать", - сказал Песков. Ранее глава общества "Знание" Максим Древаль в интервью РИА Новости сообщил, что американский кинорежиссер Оливер Стоун примет участие в российском марафоне "Знание.Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250426/medvedev--2013593055.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, дмитрий песков, оливер стоун