https://ria.ru/20250428/putin-2013915062.html
Путин выступит на марафоне "Знание.Первые" 30 апреля
Путин выступит на марафоне "Знание.Первые" 30 апреля - РИА Новости, 28.04.2025
Путин выступит на марафоне "Знание.Первые" 30 апреля
Президент России Владимир Путин планирует выступить на марафоне "Знание.Первые" 30 апреля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T19:01:00+03:00
2025-04-28T19:01:00+03:00
2025-04-28T19:01:00+03:00
россия
владимир путин
дмитрий песков
оливер стоун
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012605619_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_cf931b76ccccebdd5eb54948c360f313.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует выступить на марафоне "Знание.Первые" 30 апреля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Отвечая на вопросы журналистов, Песков допустил, что на этой неделе может состояться встреча Путина с американским кинорежиссером Оливером Стоуном. "Стоун будет и 30-го тоже, Путин там будет выступать", - сказал Песков. Ранее глава общества "Знание" Максим Древаль в интервью РИА Новости сообщил, что американский кинорежиссер Оливер Стоун примет участие в российском марафоне "Знание.Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250426/medvedev--2013593055.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012605619_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_48ccda5915d636811bd0860782606671.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, дмитрий песков, оливер стоун
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Оливер Стоун
Путин выступит на марафоне "Знание.Первые" 30 апреля
Песков: Путин планирует выступить на марафоне "Знание.Первые" 30 апреля