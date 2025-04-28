https://ria.ru/20250428/putin-2013864520.html
Встреча Путина с Матвиенко. Трансляция
Встреча Путина с Матвиенко. Трансляция - РИА Новости, 28.04.2025
Встреча Путина с Матвиенко. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T16:03:00+03:00
2025-04-28T16:03:00+03:00
2025-04-28T16:03:00+03:00
владимир путин
валентина матвиенко
совет федерации рф
россия
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Встреча Путина с председателем Совета Федерации Матвиенко
Встреча Путина с председателем Совета Федерации Матвиенко
2025-04-28T16:03
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PT13M49S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, валентина матвиенко, совет федерации рф, россия, видео
Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Россия
Встреча Путина с Матвиенко. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
2025-04-28T16:03
true
PT13M49S
Встреча Путина с Матвиенко. Трансляция
Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин проводит встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.