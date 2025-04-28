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Встреча Путина с Матвиенко. Трансляция - РИА Новости, 28.04.2025
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16:03 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/putin-2013864520.html
Встреча Путина с Матвиенко. Трансляция
Встреча Путина с Матвиенко. Трансляция - РИА Новости, 28.04.2025
Встреча Путина с Матвиенко. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. РИА Новости, 28.04.2025
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владимир путин
валентина матвиенко
совет федерации рф
россия
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
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Встреча Путина с председателем Совета Федерации Матвиенко
Встреча Путина с председателем Совета Федерации Матвиенко
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владимир путин, валентина матвиенко, совет федерации рф, россия, видео
Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Россия
Встреча Путина с Матвиенко. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
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Встреча Путина с Матвиенко. Трансляция

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Президент России Владимир Путин проводит встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
 
Владимир ПутинВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФРоссия
 
 
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