https://ria.ru/20250428/putin-2013864301.html
Встреча Путина с Володиным. Трансляция
Встреча Путина с Володиным. Трансляция - РИА Новости, 28.04.2025
Встреча Путина с Володиным. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T16:01:00+03:00
2025-04-28T16:01:00+03:00
2025-04-28T16:01:00+03:00
владимир путин
вячеслав володин
россия
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Встреча Путина с председателем Госдумы Володиным
Встреча Путина с председателем Госдумы Володиным
2025-04-28T16:01
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PT8M21S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, вячеслав володин, россия, видео
Владимир Путин, Вячеслав Володин, Россия
Встреча Путина с Володиным. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным.
2025-04-28T16:01
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PT8M21S
Встреча Путина с Володиным. Трансляция
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным.