https://ria.ru/20250428/putin-2013836869.html

Путин оценил работу российской политической общественной правовой системы

Путин оценил работу российской политической общественной правовой системы - РИА Новости, 28.04.2025

Путин оценил работу российской политической общественной правовой системы

Политическая, общественная, правовая системы РФ работают эффективно в условиях внешнего давления, доказывают подлинную суверенность, заявил президент России... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T14:38:00+03:00

2025-04-28T14:38:00+03:00

2025-04-28T15:05:00+03:00

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Политическая, общественная, правовая системы РФ работают эффективно в условиях внешнего давления, доказывают подлинную суверенность, заявил президент России Владимир Путин."Мы видим, что наша политическая, общественная, правовая система эффективно работают в сложных условиях, в том числе внешнего давления, доказывают свою состоятельность и, особенно подчеркну, - подлинную суверенность. Главный залог такой прочности и надежности - самостоятельный выбор и доверие граждан нашей страны", - сказал Путин во время заседания Совета законодателей.Совет законодателей проходит в Санкт Петербурге 27-28 апреля.

https://ria.ru/20250428/putin-2013846016.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин