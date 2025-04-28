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Путин оценил работу российской политической общественной правовой системы - РИА Новости, 28.04.2025
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14:38 28.04.2025 (обновлено: 15:05 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/putin-2013836869.html
Путин оценил работу российской политической общественной правовой системы
Путин оценил работу российской политической общественной правовой системы - РИА Новости, 28.04.2025
Путин оценил работу российской политической общественной правовой системы
Политическая, общественная, правовая системы РФ работают эффективно в условиях внешнего давления, доказывают подлинную суверенность, заявил президент России... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:38:00+03:00
2025-04-28T15:05:00+03:00
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Политическая, общественная, правовая системы РФ работают эффективно в условиях внешнего давления, доказывают подлинную суверенность, заявил президент России Владимир Путин."Мы видим, что наша политическая, общественная, правовая система эффективно работают в сложных условиях, в том числе внешнего давления, доказывают свою состоятельность и, особенно подчеркну, - подлинную суверенность. Главный залог такой прочности и надежности - самостоятельный выбор и доверие граждан нашей страны", - сказал Путин во время заседания Совета законодателей.Совет законодателей проходит в Санкт Петербурге 27-28 апреля.
https://ria.ru/20250428/putin-2013846016.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин оценил работу российской политической общественной правовой системы

Путин: политическая общественная правовая система России работает эффективно

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Политическая, общественная, правовая системы РФ работают эффективно в условиях внешнего давления, доказывают подлинную суверенность, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Мы видим, что наша политическая, общественная, правовая система эффективно работают в сложных условиях, в том числе внешнего давления, доказывают свою состоятельность и, особенно подчеркну, - подлинную суверенность. Главный залог такой прочности и надежности - самостоятельный выбор и доверие граждан нашей страны", - сказал Путин во время заседания Совета законодателей.
Совет законодателей проходит в Санкт Петербурге 27-28 апреля.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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