https://ria.ru/20250428/putin-2013836869.html
Путин оценил работу российской политической общественной правовой системы
Путин оценил работу российской политической общественной правовой системы - РИА Новости, 28.04.2025
Путин оценил работу российской политической общественной правовой системы
Политическая, общественная, правовая системы РФ работают эффективно в условиях внешнего давления, доказывают подлинную суверенность, заявил президент России... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:38:00+03:00
2025-04-28T14:38:00+03:00
2025-04-28T15:05:00+03:00
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Политическая, общественная, правовая системы РФ работают эффективно в условиях внешнего давления, доказывают подлинную суверенность, заявил президент России Владимир Путин."Мы видим, что наша политическая, общественная, правовая система эффективно работают в сложных условиях, в том числе внешнего давления, доказывают свою состоятельность и, особенно подчеркну, - подлинную суверенность. Главный залог такой прочности и надежности - самостоятельный выбор и доверие граждан нашей страны", - сказал Путин во время заседания Совета законодателей.Совет законодателей проходит в Санкт Петербурге 27-28 апреля.
https://ria.ru/20250428/putin-2013846016.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин оценил работу российской политической общественной правовой системы
Путин: политическая общественная правовая система России работает эффективно