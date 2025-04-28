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В Новороссийске потушили загоревшуюся емкость с дизтопливом - РИА Новости, 28.04.2025
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23:52 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/pozhar-2013951089.html
В Новороссийске потушили загоревшуюся емкость с дизтопливом
В Новороссийске потушили загоревшуюся емкость с дизтопливом - РИА Новости, 28.04.2025
В Новороссийске потушили загоревшуюся емкость с дизтопливом
Спасатели потушили емкость с дизтопливом, загоревшуюся в промзоне под Новороссийском, сообщили журналистам в ГУМЧС по Кубани. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T23:52:00+03:00
2025-04-28T23:52:00+03:00
происшествия
андрей кравченко (государственный служащий)
новороссийск
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КРАСНОДАР, 28 апр - РИА Новости. Спасатели потушили емкость с дизтопливом, загоревшуюся в промзоне под Новороссийском, сообщили журналистам в ГУМЧС по Кубани. В понедельник вечером мэр города Андрей Кравченко заявил, что в промышленной зоне села Кирилловка произошло возгорание ёмкости с дизельным топливом. Огонь перекинулся на рядом стоящие легковые автомобили и контейнеры. При этом пострадавших и угрозы распространения огня нет. "Ликвидация пожара", - сообщили спасатели.
https://ria.ru/20250301/pozhar-2002455147.html
новороссийск
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Наталья Макарова
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происшествия, андрей кравченко (государственный служащий), новороссийск
Происшествия, Андрей Кравченко (государственный служащий), Новороссийск
В Новороссийске потушили загоревшуюся емкость с дизтопливом

МЧС: в промзоне под Новороссийском потушили загоревшуюся емкость с дизтопливом

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 28 апр - РИА Новости. Спасатели потушили емкость с дизтопливом, загоревшуюся в промзоне под Новороссийском, сообщили журналистам в ГУМЧС по Кубани.
В понедельник вечером мэр города Андрей Кравченко заявил, что в промышленной зоне села Кирилловка произошло возгорание ёмкости с дизельным топливом. Огонь перекинулся на рядом стоящие легковые автомобили и контейнеры. При этом пострадавших и угрозы распространения огня нет.
«
"Ликвидация пожара", - сообщили спасатели.
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
В Приморье загорелись бочки с дизтопливом
1 марта, 14:40
 
ПроисшествияАндрей Кравченко (государственный служащий)Новороссийск
 
 
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