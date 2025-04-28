https://ria.ru/20250428/pozhar-2013951089.html
В Новороссийске потушили загоревшуюся емкость с дизтопливом
В Новороссийске потушили загоревшуюся емкость с дизтопливом - РИА Новости, 28.04.2025
В Новороссийске потушили загоревшуюся емкость с дизтопливом
Спасатели потушили емкость с дизтопливом, загоревшуюся в промзоне под Новороссийском, сообщили журналистам в ГУМЧС по Кубани. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T23:52:00+03:00
2025-04-28T23:52:00+03:00
2025-04-28T23:52:00+03:00
происшествия
андрей кравченко (государственный служащий)
новороссийск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_615:0:3000:1341_1920x0_80_0_0_dad715577aab5f69805242e1a90054da.jpg
КРАСНОДАР, 28 апр - РИА Новости. Спасатели потушили емкость с дизтопливом, загоревшуюся в промзоне под Новороссийском, сообщили журналистам в ГУМЧС по Кубани. В понедельник вечером мэр города Андрей Кравченко заявил, что в промышленной зоне села Кирилловка произошло возгорание ёмкости с дизельным топливом. Огонь перекинулся на рядом стоящие легковые автомобили и контейнеры. При этом пострадавших и угрозы распространения огня нет. "Ликвидация пожара", - сообщили спасатели.
https://ria.ru/20250301/pozhar-2002455147.html
новороссийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_351:0:2650:1724_1920x0_80_0_0_25b5f17a3f7b9e0ec807db07a771910d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, андрей кравченко (государственный служащий), новороссийск
Происшествия, Андрей Кравченко (государственный служащий), Новороссийск
В Новороссийске потушили загоревшуюся емкость с дизтопливом
МЧС: в промзоне под Новороссийском потушили загоревшуюся емкость с дизтопливом