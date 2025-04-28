https://ria.ru/20250428/politik-2013765630.html

Словацкий политик рассказал о последствиях санкций против России

Словацкий политик рассказал о последствиях санкций против России - РИА Новости, 28.04.2025

Словацкий политик рассказал о последствиях санкций против России

Санкции, введенные Западом против России, негативно влияют на Словакию, есть конкретные примеры этого и их число будет расти, заявил РИА Новости словацкий... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T08:22:00+03:00

2025-04-28T08:22:00+03:00

2025-04-28T08:22:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 28 апр - РИА Новости. Санкции, введенные Западом против России, негативно влияют на Словакию, есть конкретные примеры этого и их число будет расти, заявил РИА Новости словацкий политик, глава политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота. "Уже сейчас существуют конкретные примеры, когда автозавод Volkswagen приступил к сокращению штата или же производитель обуви полностью завершает свое производство именно из-за антироссийских санкций. И таких примеров будет только больше, поскольку эти санкции являются антисловацкими", - сказал Слота. Он отметил, что главной целью инициативы о референдуме об отмене санкций против России является защита национальных экономических интересов Словакии, которые, как считает политик, действующее правительство защищает недостаточно. Слота предлагает провести референдум с вопросом: "Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?" Политик говорил, что необходимо стремиться если не полностью остановить, то хотя бы минимизировать негативное влияние на Словакию санкций, которые были введены европейскими странами против России. Согласно словацкому законодательству, чтобы провести референдум в республике, где проживают порядка 5,5 миллиона человек, необходимо собрать не менее 350 тысяч подписей. Ранее Слота сообщал, что собрано 356 593 подписи при необходимых 350 тысячах. Ранее активисты словацкого гражданского объединения "Брат за брата" передали президенту Словакии свою петицию для проведения референдума об отмене санкций против РФ, ее подписали в республике более 450 тысяч человек при необходимых 350 тысячах. Однако эта петиция не соответствовала требованиям об объявлении референдума в Словакии, поскольку не содержала вопроса для него, и была перенаправлена в правительство республики.

https://ria.ru/20250428/mnenie-2013759945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, словакия, россия, volkswagen group, volkswagen touareg