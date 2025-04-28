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В Подмосковье зафиксировали рекордные заморозки - РИА Новости, 28.04.2025
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07:57 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/pogoda-2013764627.html
В Подмосковье зафиксировали рекордные заморозки
В Подмосковье зафиксировали рекордные заморозки - РИА Новости, 28.04.2025
В Подмосковье зафиксировали рекордные заморозки
Рекордные заморозки отмечены в подмосковных Можайске и Клину минувшей ночью, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T07:57:00+03:00
2025-04-28T07:57:00+03:00
общество
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Рекордные заморозки отмечены в подмосковных Можайске и Клину минувшей ночью, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Последняя неделя апреля в столичном регионе началась рекордными заморозками. Так, в Можайске минимальная температура воздуха сегодня составила минус 4,2 градуса - это на 0,7 градуса ниже, чем бывший рекорд этого дня, установленный в 1971 году. В Клину минимум прошедшей ночи составил минус 5,9 градуса - такой низкой температуры 28 апреля в этом подмосковном городе не было по крайней мере с начала XXI века", - рассказал Леус в своем Telegram-канале. Синоптик отметил, что согласно прогнозам, это были последние заморозки в нынешнем апреле.
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общество, можайск, клин, михаил леус
Общество, Можайск, Клин, Михаил Леус
В Подмосковье зафиксировали рекордные заморозки

В подмосковных Можайске и Клину зафиксировали рекордные заморозки

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДубовый лист на траве во время утренних заморозков
Дубовый лист на траве во время утренних заморозков - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Рекордные заморозки отмечены в подмосковных Можайске и Клину минувшей ночью, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Последняя неделя апреля в столичном регионе началась рекордными заморозками. Так, в Можайске минимальная температура воздуха сегодня составила минус 4,2 градуса - это на 0,7 градуса ниже, чем бывший рекорд этого дня, установленный в 1971 году. В Клину минимум прошедшей ночи составил минус 5,9 градуса - такой низкой температуры 28 апреля в этом подмосковном городе не было по крайней мере с начала XXI века", - рассказал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что согласно прогнозам, это были последние заморозки в нынешнем апреле.
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ОбществоМожайскКлинМихаил Леус
 
 
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