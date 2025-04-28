https://ria.ru/20250428/poezd-2013827435.html
В метро Москвы запустили поезд ко Дню работника скорой помощи
В метро Москвы запустили поезд ко Дню работника скорой помощи - РИА Новости, 28.04.2025
В метро Москвы запустили поезд ко Дню работника скорой помощи
Тематический поезд ко Дню работника скорой помощи торжественно запустили в московском метро, он будет курсировать на Арбатско-Покровской линии, передает... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:09:00+03:00
2025-04-28T14:09:00+03:00
2025-04-28T14:09:00+03:00
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россия
анастасия ракова
день работника скорой помощи
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Тематический поезд ко Дню работника скорой помощи торжественно запустили в московском метро, он будет курсировать на Арбатско-Покровской линии, передает корреспондент РИА Новости. День работника скорой помощи отмечается в России в понедельник. "Сегодня в московском метро мы запускаем уникальный поезд, посвященный скорой помощи. Московская служба скорой помощи традиционно лидирует среди мировых "скорых" по скорости и качеству оказания экстренной медицинской помощи. Мы никогда не стоим на месте, и в последние годы внедрено более 10 новых станций скорой помощи, обновляется оборудование, внедряются самые современные цифровые решения", - сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова перед запуском поезда. Она отметила, что диспетчерский центр московской скорой помощи признан лучшим среди таких центров в мегаполисах мира. Средняя скорость ответа на звонок составляет 3-4 секунды. "Сегодняшний наш тематический поезд - это дань уважения их труду, ежедневному труду. Врачи, фельдшера, водители, диспетчеры - это все высококачественные профессионалы и истинные патриоты своего дела. В вагонах поезда вы можете увидеть их лица, узнать фамилии и реальные истории из жизни. Я еще раз поздравляю всех сотрудников скорой помощи с сегодняшним праздником", - добавила Ракова. Как в свою очередь уточнили в пресс-службе метрополитена, поезд будет курсировать на Арбатско-Покровской линии в течение полугода.
https://ria.ru/20250418/skoraya_pomosch-1942465572.html
https://ria.ru/20250416/metro-2011512885.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анастасия ракова , день работника скорой помощи
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Россия, Анастасия Ракова , День работника скорой помощи
В метро Москвы запустили поезд ко Дню работника скорой помощи
В метро Москвы запустили тематический поезд ко Дню работника скорой помощи
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Тематический поезд ко Дню работника скорой помощи торжественно запустили в московском метро, он будет курсировать на Арбатско-Покровской линии, передает корреспондент РИА Новости.
День работника скорой помощи отмечается в России
в понедельник.
"Сегодня в московском метро мы запускаем уникальный поезд, посвященный скорой помощи. Московская служба скорой помощи традиционно лидирует среди мировых "скорых" по скорости и качеству оказания экстренной медицинской помощи. Мы никогда не стоим на месте, и в последние годы внедрено более 10 новых станций скорой помощи, обновляется оборудование, внедряются самые современные цифровые решения", - сообщила журналистам заммэра Москвы
по вопросам социального развития Анастасия Ракова
перед запуском поезда.
Она отметила, что диспетчерский центр московской скорой помощи признан лучшим среди таких центров в мегаполисах мира. Средняя скорость ответа на звонок составляет 3-4 секунды.
"Сегодняшний наш тематический поезд - это дань уважения их труду, ежедневному труду. Врачи, фельдшера, водители, диспетчеры - это все высококачественные профессионалы и истинные патриоты своего дела. В вагонах поезда вы можете увидеть их лица, узнать фамилии и реальные истории из жизни. Я еще раз поздравляю всех сотрудников скорой помощи с сегодняшним праздником", - добавила Ракова.
Как в свою очередь уточнили в пресс-службе метрополитена, поезд будет курсировать на Арбатско-Покровской линии в течение полугода.