https://ria.ru/20250428/poezd-2013827435.html

В метро Москвы запустили поезд ко Дню работника скорой помощи

В метро Москвы запустили поезд ко Дню работника скорой помощи - РИА Новости, 28.04.2025

В метро Москвы запустили поезд ко Дню работника скорой помощи

Тематический поезд ко Дню работника скорой помощи торжественно запустили в московском метро, он будет курсировать на Арбатско-Покровской линии, передает... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T14:09:00+03:00

2025-04-28T14:09:00+03:00

2025-04-28T14:09:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

россия

анастасия ракова

день работника скорой помощи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991851155_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_91ba2d7e82b1669d7a0ab582d833236d.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Тематический поезд ко Дню работника скорой помощи торжественно запустили в московском метро, он будет курсировать на Арбатско-Покровской линии, передает корреспондент РИА Новости. День работника скорой помощи отмечается в России в понедельник. "Сегодня в московском метро мы запускаем уникальный поезд, посвященный скорой помощи. Московская служба скорой помощи традиционно лидирует среди мировых "скорых" по скорости и качеству оказания экстренной медицинской помощи. Мы никогда не стоим на месте, и в последние годы внедрено более 10 новых станций скорой помощи, обновляется оборудование, внедряются самые современные цифровые решения", - сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова перед запуском поезда. Она отметила, что диспетчерский центр московской скорой помощи признан лучшим среди таких центров в мегаполисах мира. Средняя скорость ответа на звонок составляет 3-4 секунды. "Сегодняшний наш тематический поезд - это дань уважения их труду, ежедневному труду. Врачи, фельдшера, водители, диспетчеры - это все высококачественные профессионалы и истинные патриоты своего дела. В вагонах поезда вы можете увидеть их лица, узнать фамилии и реальные истории из жизни. Я еще раз поздравляю всех сотрудников скорой помощи с сегодняшним праздником", - добавила Ракова. Как в свою очередь уточнили в пресс-службе метрополитена, поезд будет курсировать на Арбатско-Покровской линии в течение полугода.

https://ria.ru/20250418/skoraya_pomosch-1942465572.html

https://ria.ru/20250416/metro-2011512885.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, анастасия ракова , день работника скорой помощи