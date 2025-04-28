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AFP: подозреваемый в убийстве мужчины в мечети во Франции сдался полиции
AFP: подозреваемый в убийстве мужчины в мечети во Франции сдался полиции - РИА Новости, 28.04.2025
AFP: подозреваемый в убийстве мужчины в мечети во Франции сдался полиции
Подозреваемый в убийстве мужчины в мечети во французской коммуне Ла-Гран-Комб на юге страны сдался правоохранителям в Италии, передает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T08:39:00+03:00
2025-04-28T08:39:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве мужчины в мечети во французской коммуне Ла-Гран-Комб на юге страны сдался правоохранителям в Италии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокурора, ведущего это дело. "Мужчина, подозреваемый в убийстве молодого малийца... в мечети... сдался в полицейском участке в центре Италии", - говорится в материале. Прокурор Абделькрим Грини назвал сдачу подозреваемого "лучшим, что тот мог сделать". Немногим ранее 27 апреля телеканал BFMTV сообщал, что подозреваемый был замечен во Франции, но успел скрыться до задержания. Глава МВД Франции Брюно Ретайо заявил в эфире BFMTV, что подозреваемый был одержим насилием и ранее признавался в соцсетях в желании лишить жизни несколько человек, чтобы получить статус серийного убийцы. Убийство в мечети в южной французской коммуне Ла-Гран-Комб произошло во время молитвы 25 апреля - подозреваемый нанес смертельные ножевые ранения находившемуся вместе с ним мужчине, после чего скрылся.
https://ria.ru/20241214/strelba-1989265673.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, италия
AFP: подозреваемый в убийстве мужчины в мечети во Франции сдался полиции
AFP: подозреваемый в убийстве в мечети во Франции сдался полиции в Италии
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве мужчины в мечети во французской коммуне Ла-Гран-Комб на юге страны сдался правоохранителям в Италии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокурора, ведущего это дело.
"Мужчина, подозреваемый в убийстве молодого малийца... в мечети... сдался в полицейском участке в центре Италии", - говорится в материале.
Прокурор Абделькрим Грини назвал сдачу подозреваемого "лучшим, что тот мог сделать".
Немногим ранее 27 апреля телеканал BFMTV сообщал, что подозреваемый был замечен во Франции
, но успел скрыться до задержания.
Глава МВД Франции Брюно Ретайо заявил в эфире BFMTV, что подозреваемый был одержим насилием и ранее признавался в соцсетях в желании лишить жизни несколько человек, чтобы получить статус серийного убийцы.
Убийство в мечети в южной французской коммуне Ла-Гран-Комб произошло во время молитвы 25 апреля - подозреваемый нанес смертельные ножевые ранения находившемуся вместе с ним мужчине, после чего скрылся.