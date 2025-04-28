https://ria.ru/20250428/podozrevaemyj-2013766569.html

AFP: подозреваемый в убийстве мужчины в мечети во Франции сдался полиции

AFP: подозреваемый в убийстве мужчины в мечети во Франции сдался полиции - РИА Новости, 28.04.2025

AFP: подозреваемый в убийстве мужчины в мечети во Франции сдался полиции

Подозреваемый в убийстве мужчины в мечети во французской коммуне Ла-Гран-Комб на юге страны сдался правоохранителям в Италии, передает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T08:39:00+03:00

2025-04-28T08:39:00+03:00

2025-04-28T08:39:00+03:00

в мире

франция

италия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_08045f65d5560c03c3b891c2006631d2.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве мужчины в мечети во французской коммуне Ла-Гран-Комб на юге страны сдался правоохранителям в Италии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокурора, ведущего это дело. "Мужчина, подозреваемый в убийстве молодого малийца... в мечети... сдался в полицейском участке в центре Италии", - говорится в материале. Прокурор Абделькрим Грини назвал сдачу подозреваемого "лучшим, что тот мог сделать". Немногим ранее 27 апреля телеканал BFMTV сообщал, что подозреваемый был замечен во Франции, но успел скрыться до задержания. Глава МВД Франции Брюно Ретайо заявил в эфире BFMTV, что подозреваемый был одержим насилием и ранее признавался в соцсетях в желании лишить жизни несколько человек, чтобы получить статус серийного убийцы. Убийство в мечети в южной французской коммуне Ла-Гран-Комб произошло во время молитвы 25 апреля - подозреваемый нанес смертельные ножевые ранения находившемуся вместе с ним мужчине, после чего скрылся.

https://ria.ru/20241214/strelba-1989265673.html

https://ria.ru/20250116/ispaniya-1994091133.html

франция

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, франция, италия