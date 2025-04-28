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Более 209 тыс человек проголосовали за объекты благоустройства Подмосковья

Более 209 тыс человек проголосовали за объекты благоустройства Подмосковья - РИА Новости, 28.04.2025

Более 209 тыс человек проголосовали за объекты благоустройства Подмосковья

Свыше 209 тысяч человек приняли участие в голосовании за объекты благоустройства Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T19:10:00+03:00

2025-04-28T19:10:00+03:00

2025-04-28T22:10:00+03:00

московская область (подмосковье)

новости подмосковья

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Свыше 209 тысяч человек приняли участие в голосовании за объекты благоустройства Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. Голосование стартовало 21 апреля. Жители Подмосковья сами определяют направления благоустройства населенных пунктов, отмечают в министерстве. Это может включать обновление детских площадок, создание скейт-парков, реконструкцию центральных площадей или развитие других общественных пространств. "Голосование проводится уже в пятый раз, и в этом году на выбор представлено 289 территорий из 54 городских округов Подмосковья. Каждый год мы наблюдаем растущую активность жителей: за прошедшую неделю уже более 209 тысяч человек приняли участие в голосовании", – приводит пресс-служба слова зампреда правительства Московской области — министра благоустройства региона Михаила Хайкина. План по количеству голосов уже перевыполнили такие округа, как Воскресенск, Зарайск, Луховицы, Солнечногорск и Орехово-Зуево. Также голосование провели во время всероссийского субботника на территории 70 парков. В их числе — Сестрорецкий парк в Клину, Центральный парк в Пушкинском, парк "Ривьера" в Можайске, Центральный парк в Ленинском и другие. В голосовании за объекты благоустройства жителям помогают активисты регионального движения "Волонтеры Подмосковья". Как рассказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе, в волонтерском корпусе работают почти 3,5 тысячи активистов. Каждый житель региона, достигший 14-летнего возраста, может принять участие в голосовании и отдать свой голос за те территории, которые, по его мнению, нуждаются в благоустройстве. Для участия необходимо перейти на сайт, выбрать Московскую область и проголосовать за желаемый объект обновления. Также можно обратиться к волонтерам, которые помогут в процессе голосования. В министерстве отметили, что голосование проходит по программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)