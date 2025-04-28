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Более 209 тыс человек проголосовали за объекты благоустройства Подмосковья
Более 209 тыс человек проголосовали за объекты благоустройства Подмосковья - РИА Новости, 28.04.2025
Более 209 тыс человек проголосовали за объекты благоустройства Подмосковья
Свыше 209 тысяч человек приняли участие в голосовании за объекты благоустройства Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T19:10:00+03:00
2025-04-28T19:10:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Свыше 209 тысяч человек приняли участие в голосовании за объекты благоустройства Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. Голосование стартовало 21 апреля. Жители Подмосковья сами определяют направления благоустройства населенных пунктов, отмечают в министерстве. Это может включать обновление детских площадок, создание скейт-парков, реконструкцию центральных площадей или развитие других общественных пространств. "Голосование проводится уже в пятый раз, и в этом году на выбор представлено 289 территорий из 54 городских округов Подмосковья. Каждый год мы наблюдаем растущую активность жителей: за прошедшую неделю уже более 209 тысяч человек приняли участие в голосовании", – приводит пресс-служба слова зампреда правительства Московской области — министра благоустройства региона Михаила Хайкина. План по количеству голосов уже перевыполнили такие округа, как Воскресенск, Зарайск, Луховицы, Солнечногорск и Орехово-Зуево. Также голосование провели во время всероссийского субботника на территории 70 парков. В их числе — Сестрорецкий парк в Клину, Центральный парк в Пушкинском, парк "Ривьера" в Можайске, Центральный парк в Ленинском и другие. В голосовании за объекты благоустройства жителям помогают активисты регионального движения "Волонтеры Подмосковья". Как рассказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе, в волонтерском корпусе работают почти 3,5 тысячи активистов. Каждый житель региона, достигший 14-летнего возраста, может принять участие в голосовании и отдать свой голос за те территории, которые, по его мнению, нуждаются в благоустройстве. Для участия необходимо перейти на сайт, выбрать Московскую область и проголосовать за желаемый объект обновления. Также можно обратиться к волонтерам, которые помогут в процессе голосования. В министерстве отметили, что голосование проходит по программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
Московская область (Подмосковье), Новости Подмосковья
Более 209 тыс человек проголосовали за объекты благоустройства Подмосковья
Более 209 тыс человек отдали голоса за объекты благоустройства Подмосковья
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Свыше 209 тысяч человек приняли участие в голосовании за объекты благоустройства Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
Голосование стартовало 21 апреля. Жители Подмосковья сами определяют направления благоустройства населенных пунктов, отмечают в министерстве. Это может включать обновление детских площадок, создание скейт-парков, реконструкцию центральных площадей или развитие других общественных пространств.
"Голосование проводится уже в пятый раз, и в этом году на выбор представлено 289 территорий из 54 городских округов Подмосковья. Каждый год мы наблюдаем растущую активность жителей: за прошедшую неделю уже более 209 тысяч человек приняли участие в голосовании", – приводит пресс-служба слова зампреда правительства Московской области — министра благоустройства региона Михаила Хайкина.
План по количеству голосов уже перевыполнили такие округа, как Воскресенск, Зарайск, Луховицы, Солнечногорск и Орехово-Зуево.
Также голосование провели во время всероссийского субботника на территории 70 парков. В их числе — Сестрорецкий парк в Клину, Центральный парк в Пушкинском, парк "Ривьера" в Можайске, Центральный парк в Ленинском и другие.
В голосовании за объекты благоустройства жителям помогают активисты регионального движения "Волонтеры Подмосковья". Как рассказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе, в волонтерском корпусе работают почти 3,5 тысячи активистов.
Каждый житель региона, достигший 14-летнего возраста, может принять участие в голосовании и отдать свой голос за те территории, которые, по его мнению, нуждаются в благоустройстве. Для участия необходимо перейти на сайт, выбрать Московскую область и проголосовать за желаемый объект обновления. Также можно обратиться к волонтерам, которые помогут в процессе голосования.
В министерстве отметили, что голосование проходит по программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".