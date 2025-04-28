Рейтинг@Mail.ru
Более 209 тыс человек проголосовали за объекты благоустройства Подмосковья - РИА Новости, 28.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
19:10 28.04.2025 (обновлено: 22:10 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/podmoskove-2013913801.html
Более 209 тыс человек проголосовали за объекты благоустройства Подмосковья
Более 209 тыс человек проголосовали за объекты благоустройства Подмосковья - РИА Новости, 28.04.2025
Более 209 тыс человек проголосовали за объекты благоустройства Подмосковья
Свыше 209 тысяч человек приняли участие в голосовании за объекты благоустройства Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T19:10:00+03:00
2025-04-28T22:10:00+03:00
московская область (подмосковье)
новости подмосковья
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013913677_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_7eed81b0c27fd08da275cb43e114c5b3.jpg
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Свыше 209 тысяч человек приняли участие в голосовании за объекты благоустройства Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. Голосование стартовало 21 апреля. Жители Подмосковья сами определяют направления благоустройства населенных пунктов, отмечают в министерстве. Это может включать обновление детских площадок, создание скейт-парков, реконструкцию центральных площадей или развитие других общественных пространств. "Голосование проводится уже в пятый раз, и в этом году на выбор представлено 289 территорий из 54 городских округов Подмосковья. Каждый год мы наблюдаем растущую активность жителей: за прошедшую неделю уже более 209 тысяч человек приняли участие в голосовании", – приводит пресс-служба слова зампреда правительства Московской области — министра благоустройства региона Михаила Хайкина. План по количеству голосов уже перевыполнили такие округа, как Воскресенск, Зарайск, Луховицы, Солнечногорск и Орехово-Зуево. Также голосование провели во время всероссийского субботника на территории 70 парков. В их числе — Сестрорецкий парк в Клину, Центральный парк в Пушкинском, парк "Ривьера" в Можайске, Центральный парк в Ленинском и другие. В голосовании за объекты благоустройства жителям помогают активисты регионального движения "Волонтеры Подмосковья". Как рассказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе, в волонтерском корпусе работают почти 3,5 тысячи активистов. Каждый житель региона, достигший 14-летнего возраста, может принять участие в голосовании и отдать свой голос за те территории, которые, по его мнению, нуждаются в благоустройстве. Для участия необходимо перейти на сайт, выбрать Московскую область и проголосовать за желаемый объект обновления. Также можно обратиться к волонтерам, которые помогут в процессе голосования. В министерстве отметили, что голосование проходит по программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013913677_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_1d1afcc88a3a68f790cb91b8b30ef61a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Московская область (Подмосковье), Новости Подмосковья
Более 209 тыс человек проголосовали за объекты благоустройства Подмосковья

Более 209 тыс человек отдали голоса за объекты благоустройства Подмосковья

© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Московской области Голосование за объекты благоустройства Подмосковья
Голосование за объекты благоустройства Подмосковья - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Московской области
Голосование за объекты благоустройства Подмосковья
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Свыше 209 тысяч человек приняли участие в голосовании за объекты благоустройства Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
Голосование стартовало 21 апреля. Жители Подмосковья сами определяют направления благоустройства населенных пунктов, отмечают в министерстве. Это может включать обновление детских площадок, создание скейт-парков, реконструкцию центральных площадей или развитие других общественных пространств.
"Голосование проводится уже в пятый раз, и в этом году на выбор представлено 289 территорий из 54 городских округов Подмосковья. Каждый год мы наблюдаем растущую активность жителей: за прошедшую неделю уже более 209 тысяч человек приняли участие в голосовании", – приводит пресс-служба слова зампреда правительства Московской области — министра благоустройства региона Михаила Хайкина.
План по количеству голосов уже перевыполнили такие округа, как Воскресенск, Зарайск, Луховицы, Солнечногорск и Орехово-Зуево.
Также голосование провели во время всероссийского субботника на территории 70 парков. В их числе — Сестрорецкий парк в Клину, Центральный парк в Пушкинском, парк "Ривьера" в Можайске, Центральный парк в Ленинском и другие.
В голосовании за объекты благоустройства жителям помогают активисты регионального движения "Волонтеры Подмосковья". Как рассказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе, в волонтерском корпусе работают почти 3,5 тысячи активистов.
Каждый житель региона, достигший 14-летнего возраста, может принять участие в голосовании и отдать свой голос за те территории, которые, по его мнению, нуждаются в благоустройстве. Для участия необходимо перейти на сайт, выбрать Московскую область и проголосовать за желаемый объект обновления. Также можно обратиться к волонтерам, которые помогут в процессе голосования.
В министерстве отметили, что голосование проходит по программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала