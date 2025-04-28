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Более 19,7 тысячи тонн корнеплодов купили в Подмосковье за квартал - РИА Новости, 28.04.2025
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Новости Подмосковья
 
17:23 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/podmoskove-2013887681.html
Более 19,7 тысячи тонн корнеплодов купили в Подмосковье за квартал
Более 19,7 тысячи тонн корнеплодов купили в Подмосковье за квартал - РИА Новости, 28.04.2025
Более 19,7 тысячи тонн корнеплодов купили в Подмосковье за квартал
Свыше 19,7 тысячи тонн корнеплодов продали в Подмосковье за первые три месяца 2025 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T17:23:00+03:00
2025-04-28T17:23:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Свыше 19,7 тысячи тонн корнеплодов продали в Подмосковье за первые три месяца 2025 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В областном Минсельхозе отметили, что в продуктовых магазинах, на рынках и в супермаркетах региона представлен широкий ассортимент моркови, батата, свеклы, репы, редьки, сельдерея и других столовых корнеплодов. Спрос на данную позицию товаров повысился на 8%, что в министерстве обусловили сезонностью. За 2024 год региональные аграрии вырастили в открытом грунте и собрали более 87,3 тысячи тонн столовой моркови.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Более 19,7 тысячи тонн корнеплодов купили в Подмосковье за квартал

В Подмосковье за три месяца продали более 19,7 тысячи тонн корнеплодов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк Морковь на прилавке
Морковь на прилавке - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Морковь на прилавке . Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Свыше 19,7 тысячи тонн корнеплодов продали в Подмосковье за первые три месяца 2025 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В областном Минсельхозе отметили, что в продуктовых магазинах, на рынках и в супермаркетах региона представлен широкий ассортимент моркови, батата, свеклы, репы, редьки, сельдерея и других столовых корнеплодов. Спрос на данную позицию товаров повысился на 8%, что в министерстве обусловили сезонностью.
За 2024 год региональные аграрии вырастили в открытом грунте и собрали более 87,3 тысячи тонн столовой моркови.
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