https://ria.ru/20250428/podmoskove-2013887681.html

Более 19,7 тысячи тонн корнеплодов купили в Подмосковье за квартал

Более 19,7 тысячи тонн корнеплодов купили в Подмосковье за квартал - РИА Новости, 28.04.2025

Более 19,7 тысячи тонн корнеплодов купили в Подмосковье за квартал

Свыше 19,7 тысячи тонн корнеплодов продали в Подмосковье за первые три месяца 2025 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T17:23:00+03:00

2025-04-28T17:23:00+03:00

2025-04-28T17:23:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Свыше 19,7 тысячи тонн корнеплодов продали в Подмосковье за первые три месяца 2025 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В областном Минсельхозе отметили, что в продуктовых магазинах, на рынках и в супермаркетах региона представлен широкий ассортимент моркови, батата, свеклы, репы, редьки, сельдерея и других столовых корнеплодов. Спрос на данную позицию товаров повысился на 8%, что в министерстве обусловили сезонностью. За 2024 год региональные аграрии вырастили в открытом грунте и собрали более 87,3 тысячи тонн столовой моркови.

https://ria.ru/20250428/podmoskove-2013885776.html

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московская область (подмосковье)