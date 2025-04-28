https://ria.ru/20250428/podmoskove-2013885776.html

Подмосковные производители увеличили выпуск колбасных изделий на 8%

Подмосковные производители увеличили выпуск колбасных изделий на 8% - РИА Новости, 28.04.2025

Подмосковные производители увеличили выпуск колбасных изделий на 8%

Подмосковные производители увеличили выпуск колбасных изделий на 8% за первый квартал этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T17:16:00+03:00

2025-04-28T17:16:00+03:00

2025-04-28T17:16:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Подмосковные производители увеличили выпуск колбасных изделий на 8% за первый квартал этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В ведомстве отметили, что так производители достигли отметки в 65,6 тысячи тонн колбасных изделий. В 2024 году наибольший объем колбасной продукции региональные компании отправили в Казахстан – на эту страну пришлось 52% от общего объема экспорта. Также в тройке лидеров оказались Азербайджан и Республика Беларусь. Кроме этого, поставки осуществлялись в Армению и Киргизию. Ранее пресс-служба ведомства сообщала, что в Подмосковье произвели 1,6 миллиона штук мини-клубней картофеля в прошлом году.

https://ria.ru/20250428/uslugi-2013858442.html

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московская область (подмосковье)