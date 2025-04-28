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Более 800 человек бесплатно проверились на онкозаболевания в Подмосковье
Более 800 человек бесплатно проверились на онкозаболевания в Подмосковье - РИА Новости, 28.04.2025
Более 800 человек бесплатно проверились на онкозаболевания в Подмосковье
Свыше 800 человек прошли бесплатный онкоскрининг в рамках дня открытых дверей, прошедшего 26 апреля в подмосковных Центрах амбулаторной онкологической помощи,... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T13:12:00+03:00
2025-04-28T13:12:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Свыше 800 человек прошли бесплатный онкоскрининг в рамках дня открытых дверей, прошедшего 26 апреля в подмосковных Центрах амбулаторной онкологической помощи, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Все желающие могли получить консультацию врачей-онкологов, пройти диагностику новообразований кожи, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, кровеносной системы и легких. Женщинам были доступны маммография или УЗИ молочных желез, а мужчинам – ПСА-тест на рак простаты. "Для удобства жителей региона дни открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи проводятся регулярно. Всего с начала года бесплатный онкоскрининг прошли более 4,3 тысячи человек, а в прошедшую субботу – свыше 800", – приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Московской области – министра здравоохранения региона Максима Забелина. Он отметил, что в ходе дней открытых дверей с начала 2025 года специалистам удалось выявить 27 случаев рака на ранней стадии.
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московская область (подмосковье), онкология
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Онкология
Более 800 человек бесплатно проверились на онкозаболевания в Подмосковье
День открытых дверей состоялся в Центрах онкопомощи Подмосковья
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Свыше 800 человек прошли бесплатный онкоскрининг в рамках дня открытых дверей, прошедшего 26 апреля в подмосковных Центрах амбулаторной онкологической помощи, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Все желающие могли получить консультацию врачей-онкологов, пройти диагностику новообразований кожи, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, кровеносной системы и легких. Женщинам были доступны маммография или УЗИ молочных желез, а мужчинам – ПСА-тест на рак простаты.
"Для удобства жителей региона дни открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи проводятся регулярно. Всего с начала года бесплатный онкоскрининг прошли более 4,3 тысячи человек, а в прошедшую субботу – свыше 800", – приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Московской области – министра здравоохранения региона Максима Забелина.
Он отметил, что в ходе дней открытых дверей с начала 2025 года специалистам удалось выявить 27 случаев рака на ранней стадии.