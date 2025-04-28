https://ria.ru/20250428/podmoskove-2013801628.html
Свыше 16 тысяч человек приняли участие в "Парковой атлетике" в Подмосковье
Свыше 16 тысяч человек приняли участие в "Парковой атлетике" в Подмосковье - РИА Новости, 28.04.2025
Свыше 16 тысяч человек приняли участие в "Парковой атлетике" в Подмосковье
Более 16 тысяч человек поучаствовали в общеобластном мероприятии "Парковая атлетика", которое прошло 26 апреля в более чем 65 парках Московской области,... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T12:20:00+03:00
2025-04-28T12:20:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Более 16 тысяч человек поучаствовали в общеобластном мероприятии "Парковая атлетика", которое прошло 26 апреля в более чем 65 парках Московской области, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья. Посетители парков участвовали в велозаездах, соревнованиях по спортивному ориентированию, увидели концерты "Зеленая весна". Также в рамках Всероссийского субботника прошли акции по посадке саженцев, раздельному сбору мусора и другие активности. Так, в парке усадьбы Кривякино городского округа Воскресенск посетители участвовали в северной ходьбе, плоггинг-забеге (беге трусцой, совмещенном со сбором мусора), субботнике и мастер-классе по созданию поделок из вторичных материалов. На мероприятии прошла творческая встреча со спортивной журналисткой и комментатором Натальей Кларк. В рамках акции "Сад памяти" состоялось награждение работников муниципальных учреждений при участии главы городского округа Алексея Малкина. Парк Мира городского округа Коломна провел спортивно-оздоровительную разминку, открытую тренировку по футболу и спортивные эстафеты для детей. Все желающие могли позаниматься скандинавской ходьбой, поучаствовать в мастер-классе по настольному теннису и в акции по посадке саженцев. В городском парке городского округа Красногорск прошли парковая зарядка, велосипедный рогейн (вид командных соревнований), состязания в крафтовых настольных играх и мастер-класс по фехтованию. Также состоялись концертная программа и чаепитие на самоварной станции.
https://ria.ru/20250425/blagoustroystvo-2013465194.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Свыше 16 тысяч человек приняли участие в "Парковой атлетике" в Подмосковье
Участниками "Парковой атлетики" в Подмосковье стали свыше 16 тысяч человек
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Более 16 тысяч человек поучаствовали в общеобластном мероприятии "Парковая атлетика", которое прошло 26 апреля в более чем 65 парках Московской области, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.
Посетители парков участвовали в велозаездах, соревнованиях по спортивному ориентированию, увидели концерты "Зеленая весна". Также в рамках Всероссийского субботника прошли акции по посадке саженцев, раздельному сбору мусора и другие активности.
Так, в парке усадьбы Кривякино городского округа Воскресенск посетители участвовали в северной ходьбе, плоггинг-забеге (беге трусцой, совмещенном со сбором мусора), субботнике и мастер-классе по созданию поделок из вторичных материалов. На мероприятии прошла творческая встреча со спортивной журналисткой и комментатором Натальей Кларк. В рамках акции "Сад памяти" состоялось награждение работников муниципальных учреждений при участии главы городского округа Алексея Малкина.
Парк Мира городского округа Коломна провел спортивно-оздоровительную разминку, открытую тренировку по футболу и спортивные эстафеты для детей. Все желающие могли позаниматься скандинавской ходьбой, поучаствовать в мастер-классе по настольному теннису и в акции по посадке саженцев.
В городском парке городского округа Красногорск прошли парковая зарядка, велосипедный рогейн (вид командных соревнований), состязания в крафтовых настольных играх и мастер-класс по фехтованию. Также состоялись концертная программа и чаепитие на самоварной станции.