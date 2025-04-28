https://ria.ru/20250428/podmoskove-2013801628.html

Свыше 16 тысяч человек приняли участие в "Парковой атлетике" в Подмосковье

Свыше 16 тысяч человек приняли участие в "Парковой атлетике" в Подмосковье - РИА Новости, 28.04.2025

Свыше 16 тысяч человек приняли участие в "Парковой атлетике" в Подмосковье

Более 16 тысяч человек поучаствовали в общеобластном мероприятии "Парковая атлетика", которое прошло 26 апреля в более чем 65 парках Московской области,... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T12:20:00+03:00

2025-04-28T12:20:00+03:00

2025-04-28T12:20:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603976542_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_9b9d31a8b696bcb555b584ee00dd8a73.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Более 16 тысяч человек поучаствовали в общеобластном мероприятии "Парковая атлетика", которое прошло 26 апреля в более чем 65 парках Московской области, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья. Посетители парков участвовали в велозаездах, соревнованиях по спортивному ориентированию, увидели концерты "Зеленая весна". Также в рамках Всероссийского субботника прошли акции по посадке саженцев, раздельному сбору мусора и другие активности. Так, в парке усадьбы Кривякино городского округа Воскресенск посетители участвовали в северной ходьбе, плоггинг-забеге (беге трусцой, совмещенном со сбором мусора), субботнике и мастер-классе по созданию поделок из вторичных материалов. На мероприятии прошла творческая встреча со спортивной журналисткой и комментатором Натальей Кларк. В рамках акции "Сад памяти" состоялось награждение работников муниципальных учреждений при участии главы городского округа Алексея Малкина. Парк Мира городского округа Коломна провел спортивно-оздоровительную разминку, открытую тренировку по футболу и спортивные эстафеты для детей. Все желающие могли позаниматься скандинавской ходьбой, поучаствовать в мастер-классе по настольному теннису и в акции по посадке саженцев. В городском парке городского округа Красногорск прошли парковая зарядка, велосипедный рогейн (вид командных соревнований), состязания в крафтовых настольных играх и мастер-класс по фехтованию. Также состоялись концертная программа и чаепитие на самоварной станции.

https://ria.ru/20250425/blagoustroystvo-2013465194.html

https://ria.ru/20250425/domodedovo-2013425812.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)