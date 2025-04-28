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Песков рассказал о попытках выйти на мирное урегулирование по Украине
Песков рассказал о попытках выйти на мирное урегулирование по Украине - РИА Новости, 28.04.2025
Песков рассказал о попытках выйти на мирное урегулирование по Украине
В процессе диалога России и США осуществляются попытки выйти на мирное урегулирование по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T18:43:00+03:00
2025-04-28T18:43:00+03:00
2025-04-28T18:43:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. В процессе диалога России и США осуществляются попытки выйти на мирное урегулирование по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Начался диалог (России и США - ред.). Именно в процессе диалога осуществляются, реализуются попытки выйти на траекторию мирного урегулирования. Это само по себе, безусловно, достижение", - сказал Песков журналистам.
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россия, сша, украина, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, В мире
Песков рассказал о попытках выйти на мирное урегулирование по Украине
Песков: Россия и США пытаются выйти на мирное урегулирование по Украине