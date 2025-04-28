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Песков рассказал о попытках выйти на мирное урегулирование по Украине - РИА Новости, 28.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:43 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/peskov-2013911595.html
Песков рассказал о попытках выйти на мирное урегулирование по Украине
Песков рассказал о попытках выйти на мирное урегулирование по Украине - РИА Новости, 28.04.2025
Песков рассказал о попытках выйти на мирное урегулирование по Украине
В процессе диалога России и США осуществляются попытки выйти на мирное урегулирование по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T18:43:00+03:00
2025-04-28T18:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
дмитрий песков
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. В процессе диалога России и США осуществляются попытки выйти на мирное урегулирование по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Начался диалог (России и США - ред.). Именно в процессе диалога осуществляются, реализуются попытки выйти на траекторию мирного урегулирования. Это само по себе, безусловно, достижение", - сказал Песков журналистам.
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россия, сша, украина, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, В мире
Песков рассказал о попытках выйти на мирное урегулирование по Украине

Песков: Россия и США пытаются выйти на мирное урегулирование по Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. В процессе диалога России и США осуществляются попытки выйти на мирное урегулирование по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Начался диалог (России и США - ред.). Именно в процессе диалога осуществляются, реализуются попытки выйти на траекторию мирного урегулирования. Это само по себе, безусловно, достижение", - сказал Песков журналистам.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
В Кремле заявили о продолжении контактов с США
1 апреля, 13:12
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаДмитрий ПесковВ мире
 
 
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