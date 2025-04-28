https://ria.ru/20250428/peskov-2013908242.html

В Кремле рассказали об обмене информацией с США

В Кремле рассказали об обмене информацией с США - РИА Новости, 28.04.2025

В Кремле рассказали об обмене информацией с США

Между Россией и США идет обмен информацией по существующим каналам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя объявленное Россией... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T18:33:00+03:00

2025-04-28T18:33:00+03:00

2025-04-28T18:52:00+03:00

сша

россия

политика

дмитрий песков

80-летие победы в великой отечественной войне

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Между Россией и США идет обмен информацией по существующим каналам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя объявленное Россией перемирие в честь юбилея Победы.Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Telegram-канал Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ."У нас идет обмен информацией по существующим каналам", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, уведомляла ли Россия США о перемирии в честь празднования юбилея Победы.

https://ria.ru/20250428/ssha-2013842071.html

сша

россия

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Наталья Макарова

сша, россия, политика, дмитрий песков, 80-летие победы в великой отечественной войне