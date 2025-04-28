https://ria.ru/20250428/peskov-2013908242.html
В Кремле рассказали об обмене информацией с США
В Кремле рассказали об обмене информацией с США - РИА Новости, 28.04.2025
В Кремле рассказали об обмене информацией с США
Между Россией и США идет обмен информацией по существующим каналам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя объявленное Россией... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T18:33:00+03:00
2025-04-28T18:33:00+03:00
2025-04-28T18:52:00+03:00
сша
россия
политика
дмитрий песков
80-летие победы в великой отечественной войне
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Между Россией и США идет обмен информацией по существующим каналам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя объявленное Россией перемирие в честь юбилея Победы.Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Telegram-канал Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ."У нас идет обмен информацией по существующим каналам", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, уведомляла ли Россия США о перемирии в честь празднования юбилея Победы.
https://ria.ru/20250428/ssha-2013842071.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, политика, дмитрий песков, 80-летие победы в великой отечественной войне
США, Россия, Политика, Дмитрий Песков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле рассказали об обмене информацией с США
Песков о перемирии к 80-летию Победы: между Россией и США идет обмен информацией