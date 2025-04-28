https://ria.ru/20250428/peremirie-2013847073.html

Володин усомнился в соблюдении Киевом перемирия

Володин усомнился в соблюдении Киевом перемирия - РИА Новости, 28.04.2025

Володин усомнился в соблюдении Киевом перемирия

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил сомнения в том, что Владимир Зеленский пойдет на перемирие в День Победы. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T15:05:00+03:00

2025-04-28T15:05:00+03:00

2025-04-28T15:14:00+03:00

киев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил сомнения в том, что Владимир Зеленский пойдет на перемирие в День Победы.Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Telegram-канал Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ Владимира Путина."Здесь, конечно, есть сомнения в том, что Зеленский пойдет на шаг перемирия, поддержав решение нашего президента. Но, что касается украинского народа, думаю, что все это осознают, и все это с пониманием воспримут и поддержат решение президента Путина", - сказал Володин журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

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киев, россия, вячеслав володин, владимир зеленский, владимир путин, госдума рф