https://ria.ru/20250428/peremirie-2013847073.html
Володин усомнился в соблюдении Киевом перемирия
Володин усомнился в соблюдении Киевом перемирия - РИА Новости, 28.04.2025
Володин усомнился в соблюдении Киевом перемирия
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил сомнения в том, что Владимир Зеленский пойдет на перемирие в День Победы. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T15:05:00+03:00
2025-04-28T15:05:00+03:00
2025-04-28T15:14:00+03:00
киев
россия
вячеслав володин
владимир зеленский
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003802207_0:3:2735:1541_1920x0_80_0_0_dab11e65a5cda32c7386f057a1721fbf.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил сомнения в том, что Владимир Зеленский пойдет на перемирие в День Победы.Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Telegram-канал Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ Владимира Путина."Здесь, конечно, есть сомнения в том, что Зеленский пойдет на шаг перемирия, поддержав решение нашего президента. Но, что касается украинского народа, думаю, что все это осознают, и все это с пониманием воспримут и поддержат решение президента Путина", - сказал Володин журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250428/peremirie-2013833646.html
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003802207_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_e8a5baf6fde1d6483459e20fc495891d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия, вячеслав володин, владимир зеленский, владимир путин, госдума рф
Киев, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Госдума РФ
Володин усомнился в соблюдении Киевом перемирия
Володин выразил сомнения в том, что Киев пойдет на перемирие в День Победы