Рейтинг@Mail.ru
Россия заинтересована в переговорах по Украине, заявила Матвиенко - РИА Новости, 28.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:10 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/peregovory-2013848726.html
Россия заинтересована в переговорах по Украине, заявила Матвиенко
Россия заинтересована в переговорах по Украине, заявила Матвиенко - РИА Новости, 28.04.2025
Россия заинтересована в переговорах по Украине, заявила Матвиенко
Россия заинтересована в переговорах по Украине и готова к остановке боевых действий для выработки мира, это подтверждается действиями президента РФ Владимира... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T15:10:00+03:00
2025-04-28T15:10:00+03:00
в мире
россия
украина
валентина матвиенко
владимир путин
павел зарубин
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152208/66/1522086624_0:41:3000:1729_1920x0_80_0_0_89685fad5efe3b5925b4a95fd709c5c5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Россия заинтересована в переговорах по Украине и готова к остановке боевых действий для выработки мира, это подтверждается действиями президента РФ Владимира Путина, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Telegram-канал Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ. "А вот такой последовательный курс нашего президента подтверждает, что мы действительно заинтересованы в серьезных переговорах, мы действительно готовы к остановке боевых действий для выработки устойчивого и длительного мира для Российской Федерации, чтобы никогда с территории Украины больше не было угрозы нашей безопасности и нашему суверенитету", - сказала Матвиенко журналисту "России1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250428/peremirie-2013833020.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152208/66/1522086624_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_dd1d05ae61b96473c57b3e6a622b9f0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, валентина матвиенко, владимир путин, павел зарубин, совет федерации рф
В мире, Россия, Украина, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Павел Зарубин, Совет Федерации РФ
Россия заинтересована в переговорах по Украине, заявила Матвиенко

Матвиенко: Россия готова к остановке боевых действий для достижения мира

© Фото : пресс-служба СФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Фото : пресс-служба СФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Россия заинтересована в переговорах по Украине и готова к остановке боевых действий для выработки мира, это подтверждается действиями президента РФ Владимира Путина, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Telegram-канал Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ.
«
"А вот такой последовательный курс нашего президента подтверждает, что мы действительно заинтересованы в серьезных переговорах, мы действительно готовы к остановке боевых действий для выработки устойчивого и длительного мира для Российской Федерации, чтобы никогда с территории Украины больше не было угрозы нашей безопасности и нашему суверенитету", - сказала Матвиенко журналисту "России1" Павлу Зарубину.
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Россия призвала Киев последовать примеру об объявлении перемирия
Вчера, 14:27
 
В миреРоссияУкраинаВалентина МатвиенкоВладимир ПутинПавел ЗарубинСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала