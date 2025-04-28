https://ria.ru/20250428/peregovory-2013848726.html

Россия заинтересована в переговорах по Украине, заявила Матвиенко

Россия заинтересована в переговорах по Украине, заявила Матвиенко - РИА Новости, 28.04.2025

Россия заинтересована в переговорах по Украине, заявила Матвиенко

Россия заинтересована в переговорах по Украине и готова к остановке боевых действий для выработки мира, это подтверждается действиями президента РФ Владимира... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T15:10:00+03:00

2025-04-28T15:10:00+03:00

2025-04-28T15:10:00+03:00

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владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Россия заинтересована в переговорах по Украине и готова к остановке боевых действий для выработки мира, это подтверждается действиями президента РФ Владимира Путина, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Telegram-канал Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ. "А вот такой последовательный курс нашего президента подтверждает, что мы действительно заинтересованы в серьезных переговорах, мы действительно готовы к остановке боевых действий для выработки устойчивого и длительного мира для Российской Федерации, чтобы никогда с территории Украины больше не было угрозы нашей безопасности и нашему суверенитету", - сказала Матвиенко журналисту "России1" Павлу Зарубину.

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в мире, россия, украина, валентина матвиенко, владимир путин, павел зарубин, совет федерации рф