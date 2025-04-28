https://ria.ru/20250428/pedagogi-2013819143.html
В Смоленской области создадут кластер для подготовки педагогов
В Смоленской области создадут кластер для подготовки педагогов - РИА Новости, 28.04.2025
В Смоленской области создадут кластер для подготовки педагогов
В Смоленской области планируют построить образовательный кластер для подготовки педагогов, так как регион победил в конкурсе Минпросвещения России на выделение... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T13:41:00+03:00
2025-04-28T13:41:00+03:00
2025-04-28T13:42:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392458_174:57:1600:859_1920x0_80_0_0_a64607d632ae043b4de89e201d662d04.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В Смоленской области планируют построить образовательный кластер для подготовки педагогов, так как регион победил в конкурсе Минпросвещения России на выделение грантов в рамках федерального проекта "Профессионалитет", сообщил губернатор Василий Анохин в своем официальном телеграм-канале. На базе Смоленского педагогического колледжа кластер объединит четыре организации среднего профессионального образования: Гагаринский многопрофильный колледж, Смоленскую академию профессионального образования, Смоленское государственное училище олимпийского резерва и Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки, а также 17 работодателей – школы, детские сады, учреждения культуры и спорта. По словам Анохина, благодаря средствам федерального гранта и региональному софинансированию в регионе отремонтируют базовую организацию кластера – Смоленский педагогический колледж. Там создадут современные образовательные пространства: зоны педагогических технологий, развития креативных способностей, художественно-эстетического воспитания, физической культуры, коррекционного обучения и другие. Каждая из них будет оснащена оборудованием для проведения интерактивных занятий. Предполагается, что по программам "Профессионалитета" педагогического кластера с 1 сентября 2026 года начнут обучаться более 700 студентов. Это будущие учителя и воспитатели для смоленских школ и детских садов, тренеры и педагоги в области искусств. "Всего в следующем году в области будут работать шесть кластеров: стройкомплекса, машиностроения, медицины, химической промышленности, сельского хозяйства и педагогики. Наша команда делает все, чтобы молодежь могла получить качественное образование и реализовать свой потенциал в своем регионе", – подытожил Анохин и поблагодарил министра просвещения России Сергея Кравцова за поддержку развития системы образования в Смоленской области.
https://ria.ru/20250422/diagnostika-2012690966.html
https://ria.ru/20250416/anokhin-2011685411.html
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392458_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_579d6c36064b24fbfc1bff7b297ea6f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин
В Смоленской области создадут кластер для подготовки педагогов
В Смоленской области создадут образовательный кластер для подготовки педагогов
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В Смоленской области планируют построить образовательный кластер для подготовки педагогов, так как регион победил в конкурсе Минпросвещения России на выделение грантов в рамках федерального проекта "Профессионалитет", сообщил губернатор Василий Анохин в своем официальном телеграм-канале.
На базе Смоленского педагогического колледжа кластер объединит четыре организации среднего профессионального образования: Гагаринский многопрофильный колледж, Смоленскую академию профессионального образования, Смоленское государственное училище олимпийского резерва и Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки, а также 17 работодателей – школы, детские сады, учреждения культуры и спорта.
По словам Анохина, благодаря средствам федерального гранта и региональному софинансированию в регионе отремонтируют базовую организацию кластера – Смоленский педагогический колледж. Там создадут современные образовательные пространства: зоны педагогических технологий, развития креативных способностей, художественно-эстетического воспитания, физической культуры, коррекционного обучения и другие. Каждая из них будет оснащена оборудованием для проведения интерактивных занятий.
Предполагается, что по программам "Профессионалитета" педагогического кластера с 1 сентября 2026 года начнут обучаться более 700 студентов. Это будущие учителя и воспитатели для смоленских школ и детских садов, тренеры и педагоги в области искусств.
"Всего в следующем году в области будут работать шесть кластеров: стройкомплекса, машиностроения, медицины, химической промышленности, сельского хозяйства и педагогики. Наша команда делает все, чтобы молодежь могла получить качественное образование и реализовать свой потенциал в своем регионе", – подытожил Анохин и поблагодарил министра просвещения России Сергея Кравцова за поддержку развития системы образования в Смоленской области.