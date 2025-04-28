https://ria.ru/20250428/pedagogi-2013819143.html

В Смоленской области создадут кластер для подготовки педагогов

В Смоленской области создадут кластер для подготовки педагогов - РИА Новости, 28.04.2025

В Смоленской области создадут кластер для подготовки педагогов

В Смоленской области планируют построить образовательный кластер для подготовки педагогов, так как регион победил в конкурсе Минпросвещения России на выделение... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T13:41:00+03:00

2025-04-28T13:41:00+03:00

2025-04-28T13:42:00+03:00

смоленская область

смоленская область

василий анохин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392458_174:57:1600:859_1920x0_80_0_0_a64607d632ae043b4de89e201d662d04.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В Смоленской области планируют построить образовательный кластер для подготовки педагогов, так как регион победил в конкурсе Минпросвещения России на выделение грантов в рамках федерального проекта "Профессионалитет", сообщил губернатор Василий Анохин в своем официальном телеграм-канале. На базе Смоленского педагогического колледжа кластер объединит четыре организации среднего профессионального образования: Гагаринский многопрофильный колледж, Смоленскую академию профессионального образования, Смоленское государственное училище олимпийского резерва и Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки, а также 17 работодателей – школы, детские сады, учреждения культуры и спорта. По словам Анохина, благодаря средствам федерального гранта и региональному софинансированию в регионе отремонтируют базовую организацию кластера – Смоленский педагогический колледж. Там создадут современные образовательные пространства: зоны педагогических технологий, развития креативных способностей, художественно-эстетического воспитания, физической культуры, коррекционного обучения и другие. Каждая из них будет оснащена оборудованием для проведения интерактивных занятий. Предполагается, что по программам "Профессионалитета" педагогического кластера с 1 сентября 2026 года начнут обучаться более 700 студентов. Это будущие учителя и воспитатели для смоленских школ и детских садов, тренеры и педагоги в области искусств. "Всего в следующем году в области будут работать шесть кластеров: стройкомплекса, машиностроения, медицины, химической промышленности, сельского хозяйства и педагогики. Наша команда делает все, чтобы молодежь могла получить качественное образование и реализовать свой потенциал в своем регионе", – подытожил Анохин и поблагодарил министра просвещения России Сергея Кравцова за поддержку развития системы образования в Смоленской области.

https://ria.ru/20250422/diagnostika-2012690966.html

https://ria.ru/20250416/anokhin-2011685411.html

смоленская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

смоленская область, василий анохин