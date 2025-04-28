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В Смоленской области создадут кластер для подготовки педагогов - РИА Новости, 28.04.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
13:41 28.04.2025 (обновлено: 13:42 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/pedagogi-2013819143.html
В Смоленской области создадут кластер для подготовки педагогов
В Смоленской области создадут кластер для подготовки педагогов - РИА Новости, 28.04.2025
В Смоленской области создадут кластер для подготовки педагогов
В Смоленской области планируют построить образовательный кластер для подготовки педагогов, так как регион победил в конкурсе Минпросвещения России на выделение... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T13:41:00+03:00
2025-04-28T13:42:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В Смоленской области планируют построить образовательный кластер для подготовки педагогов, так как регион победил в конкурсе Минпросвещения России на выделение грантов в рамках федерального проекта "Профессионалитет", сообщил губернатор Василий Анохин в своем официальном телеграм-канале. На базе Смоленского педагогического колледжа кластер объединит четыре организации среднего профессионального образования: Гагаринский многопрофильный колледж, Смоленскую академию профессионального образования, Смоленское государственное училище олимпийского резерва и Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки, а также 17 работодателей – школы, детские сады, учреждения культуры и спорта. По словам Анохина, благодаря средствам федерального гранта и региональному софинансированию в регионе отремонтируют базовую организацию кластера – Смоленский педагогический колледж. Там создадут современные образовательные пространства: зоны педагогических технологий, развития креативных способностей, художественно-эстетического воспитания, физической культуры, коррекционного обучения и другие. Каждая из них будет оснащена оборудованием для проведения интерактивных занятий. Предполагается, что по программам "Профессионалитета" педагогического кластера с 1 сентября 2026 года начнут обучаться более 700 студентов. Это будущие учителя и воспитатели для смоленских школ и детских садов, тренеры и педагоги в области искусств. "Всего в следующем году в области будут работать шесть кластеров: стройкомплекса, машиностроения, медицины, химической промышленности, сельского хозяйства и педагогики. Наша команда делает все, чтобы молодежь могла получить качественное образование и реализовать свой потенциал в своем регионе", – подытожил Анохин и поблагодарил министра просвещения России Сергея Кравцова за поддержку развития системы образования в Смоленской области.
https://ria.ru/20250422/diagnostika-2012690966.html
https://ria.ru/20250416/anokhin-2011685411.html
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смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин
В Смоленской области создадут кластер для подготовки педагогов

В Смоленской области создадут образовательный кластер для подготовки педагогов

© Фото : Правительство Смоленской областиГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Фото : Правительство Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В Смоленской области планируют построить образовательный кластер для подготовки педагогов, так как регион победил в конкурсе Минпросвещения России на выделение грантов в рамках федерального проекта "Профессионалитет", сообщил губернатор Василий Анохин в своем официальном телеграм-канале.
На базе Смоленского педагогического колледжа кластер объединит четыре организации среднего профессионального образования: Гагаринский многопрофильный колледж, Смоленскую академию профессионального образования, Смоленское государственное училище олимпийского резерва и Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки, а также 17 работодателей – школы, детские сады, учреждения культуры и спорта.
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По словам Анохина, благодаря средствам федерального гранта и региональному софинансированию в регионе отремонтируют базовую организацию кластера – Смоленский педагогический колледж. Там создадут современные образовательные пространства: зоны педагогических технологий, развития креативных способностей, художественно-эстетического воспитания, физической культуры, коррекционного обучения и другие. Каждая из них будет оснащена оборудованием для проведения интерактивных занятий.
Предполагается, что по программам "Профессионалитета" педагогического кластера с 1 сентября 2026 года начнут обучаться более 700 студентов. Это будущие учителя и воспитатели для смоленских школ и детских садов, тренеры и педагоги в области искусств.
"Всего в следующем году в области будут работать шесть кластеров: стройкомплекса, машиностроения, медицины, химической промышленности, сельского хозяйства и педагогики. Наша команда делает все, чтобы молодежь могла получить качественное образование и реализовать свой потенциал в своем регионе", – подытожил Анохин и поблагодарил министра просвещения России Сергея Кравцова за поддержку развития системы образования в Смоленской области.
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Смоленская областьСмоленская областьВасилий Анохин
 
 
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