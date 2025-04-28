https://ria.ru/20250428/passazhiropotok-2013763957.html

Пассажиропоток российских авиакомпаний остался на уровне прошлого года

Пассажиропоток российских авиакомпаний остался на уровне прошлого года - РИА Новости, 28.04.2025

Пассажиропоток российских авиакомпаний остался на уровне прошлого года

Пассажиропоток российских авиакомпаний в первом квартале 2025 года остался на уровне прошлого года и составил 22,7 миллиона человек, сообщил РИА Новости министр РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T07:52:00+03:00

2025-04-28T07:52:00+03:00

2025-04-28T07:52:00+03:00

россия

роман старовойт

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пассажиропоток российских авиакомпаний в первом квартале 2025 года остался на уровне прошлого года и составил 22,7 миллиона человек, сообщил РИА Новости министр транспорта РФ Роман Старовойт. "За 3 месяца 2025 года российские авиакомпании перевезли 22,7 миллиона пассажиров, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года", - сообщил Старовойт. "Эффективность меры по введению 50-процентной скидки для путешествия семей с детьми целесообразно оценивать после завершения летнего периода каникул и отпусков", - сказал министр транспорта, отвечая на вопрос о росте перелетов пассажиров с детьми на фоне введения обязательных 50-процентных скидок на детские авиабилеты. Он добавил, что принимаемые меры позволяют сохранить объемы перевозок пассажиров на уровне аналогичного периода 2024 года. Росавиация в конце марта сообщила, что пассажиропоток российских авиакомпаний за январь-февраль снизился на 1,6% в годовом выражении, составив 14,8 миллиона человек. Руководителя ведомства Дмитрий Ядров в начале 2025 года прогнозировал снижение пассажиропотока в текущем году на 1,8%, до 109,7 миллиона человек, против 111,7 миллиона человек в 2024 году.

https://ria.ru/20250428/mintrans-2013761453.html

https://ria.ru/20250116/aeroflot-1994030751.html

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россия, роман старовойт, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество