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Пассажиропоток российских авиакомпаний остался на уровне прошлого года - РИА Новости, 28.04.2025
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07:52 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/passazhiropotok-2013763957.html
Пассажиропоток российских авиакомпаний остался на уровне прошлого года
Пассажиропоток российских авиакомпаний остался на уровне прошлого года - РИА Новости, 28.04.2025
Пассажиропоток российских авиакомпаний остался на уровне прошлого года
Пассажиропоток российских авиакомпаний в первом квартале 2025 года остался на уровне прошлого года и составил 22,7 миллиона человек, сообщил РИА Новости министр РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T07:52:00+03:00
2025-04-28T07:52:00+03:00
россия
роман старовойт
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пассажиропоток российских авиакомпаний в первом квартале 2025 года остался на уровне прошлого года и составил 22,7 миллиона человек, сообщил РИА Новости министр транспорта РФ Роман Старовойт. "За 3 месяца 2025 года российские авиакомпании перевезли 22,7 миллиона пассажиров, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года", - сообщил Старовойт. "Эффективность меры по введению 50-процентной скидки для путешествия семей с детьми целесообразно оценивать после завершения летнего периода каникул и отпусков", - сказал министр транспорта, отвечая на вопрос о росте перелетов пассажиров с детьми на фоне введения обязательных 50-процентных скидок на детские авиабилеты. Он добавил, что принимаемые меры позволяют сохранить объемы перевозок пассажиров на уровне аналогичного периода 2024 года. Росавиация в конце марта сообщила, что пассажиропоток российских авиакомпаний за январь-февраль снизился на 1,6% в годовом выражении, составив 14,8 миллиона человек. Руководителя ведомства Дмитрий Ядров в начале 2025 года прогнозировал снижение пассажиропотока в текущем году на 1,8%, до 109,7 миллиона человек, против 111,7 миллиона человек в 2024 году.
https://ria.ru/20250428/mintrans-2013761453.html
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россия, роман старовойт, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Россия, Роман Старовойт, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
Пассажиропоток российских авиакомпаний остался на уровне прошлого года

Старовойт: авиапоток в первом квартале 2025 года остался на уровне прошлого года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пассажиропоток российских авиакомпаний в первом квартале 2025 года остался на уровне прошлого года и составил 22,7 миллиона человек, сообщил РИА Новости министр транспорта РФ Роман Старовойт.
"За 3 месяца 2025 года российские авиакомпании перевезли 22,7 миллиона пассажиров, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года", - сообщил Старовойт.
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"Эффективность меры по введению 50-процентной скидки для путешествия семей с детьми целесообразно оценивать после завершения летнего периода каникул и отпусков", - сказал министр транспорта, отвечая на вопрос о росте перелетов пассажиров с детьми на фоне введения обязательных 50-процентных скидок на детские авиабилеты.
Он добавил, что принимаемые меры позволяют сохранить объемы перевозок пассажиров на уровне аналогичного периода 2024 года.
Росавиация в конце марта сообщила, что пассажиропоток российских авиакомпаний за январь-февраль снизился на 1,6% в годовом выражении, составив 14,8 миллиона человек.
Руководителя ведомства Дмитрий Ядров в начале 2025 года прогнозировал снижение пассажиропотока в текущем году на 1,8%, до 109,7 миллиона человек, против 111,7 миллиона человек в 2024 году.
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РоссияРоман СтаровойтФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общество
 
 
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