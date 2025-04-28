https://ria.ru/20250428/pamyat-2013278878.html

Спецпроект к 80-летию Победы поможет сохранить фронтовые фотографии близких

Спецпроект к 80-летию Победы поможет сохранить фронтовые фотографии близких - РИА Новости, 28.04.2025

Спецпроект к 80-летию Победы поможет сохранить фронтовые фотографии близких

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне ВТБ совместно с медиагруппой "Россия сегодня" запускает новый проект "Память. Семья. Победа. 1941-1945", который РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T09:00:00+03:00

2025-04-28T09:00:00+03:00

2025-04-28T09:00:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

великая отечественная война (1941-1945)

история

80-летие победы в великой отечественной войне

втб (банк)

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне ВТБ совместно с медиагруппой "Россия сегодня" запускает новый проект "Память. Семья. Победа. 1941-1945", который поможет сохранить семейные фотографии.Каждый посетитель специального сайта (12+) сможет создать персональный фотоальбом или плакат, дополненный уникальной фотохроникой военных лет."Наш народ – это народ-победитель, народ-спаситель, народ-защитник. Чем дальше от нас тяжелые дни Великой Отечественной войны, которую мы выиграли ценой огромных жертв, тем сложнее передать новым поколениям значимость нашей победы для всего человечества. Фотография – одно из самых ярких и мощных свидетельств любого исторического периода. И с помощью фотографии и таких проектов мы будем продолжать хранить нашу историческую память и передадим нашим потомкам победоносную генетику, которая и впредь будет предавать нам сил и укреплять нашу веру в себя", – сказал генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Для создания фотоальбома или плаката пользователю нужно выбрать шаблон оформления и загрузить снимки той эпохи из домашнего архива. В рамках проекта альбом можно дополнить кадрами времен Великой Отечественной войны из архива медиагруппы "Россия сегодня". Созданный макет будет доступен в полиграфическом формате. Его можно будет распечатать в любом профессиональном салоне."Мы подготовили масштабную программу к юбилею Победы, мероприятия при поддержке ВТБ пройдут по всей России и в наших дочерних банках за рубежом. Проект с РИА Новости – еще один повод выразить бесконечную благодарность тем, чей труд и мужество сохранили для нас мир. Уверен, фотоальбомы с фронтовыми фотографиями родных помогут оживить воспоминания и укрепить семьи – одну из главных ценностей ВТБ. Так мы стремимся сильнее упрочить духовную связь между поколениями страны, которая знает, чтит и хранит свою историю, помнит о цене Победы и бережет правду о ней", – сказал президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.На сайте читатели также могут познакомиться с историями жизни и работами известных советских фотографов-военных корреспондентов, среди которых:Генеральный спонсор проекта – Банк ВТБ (ПАО). Реклама, erid: F7NfYUJCUneRJTidP5wQ

https://ria.ru/20250424/doklad--2013235399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

80-летие победы в великой отечественной войне, россия, великая отечественная война (1941-1945), история, втб (банк), миа "россия сегодня"