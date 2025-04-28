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Спецпроект к 80-летию Победы поможет сохранить фронтовые фотографии близких - РИА Новости, 28.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:00 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/pamyat-2013278878.html
Спецпроект к 80-летию Победы поможет сохранить фронтовые фотографии близких
Спецпроект к 80-летию Победы поможет сохранить фронтовые фотографии близких - РИА Новости, 28.04.2025
Спецпроект к 80-летию Победы поможет сохранить фронтовые фотографии близких
К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне ВТБ совместно с медиагруппой "Россия сегодня" запускает новый проект "Память. Семья. Победа. 1941-1945", который РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T09:00:00+03:00
2025-04-28T09:00:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
великая отечественная война (1941-1945)
история
80-летие победы в великой отечественной войне
втб (банк)
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне ВТБ совместно с медиагруппой "Россия сегодня" запускает новый проект "Память. Семья. Победа. 1941-1945", который поможет сохранить семейные фотографии.Каждый посетитель специального сайта (12+) сможет создать персональный фотоальбом или плакат, дополненный уникальной фотохроникой военных лет."Наш народ – это народ-победитель, народ-спаситель, народ-защитник. Чем дальше от нас тяжелые дни Великой Отечественной войны, которую мы выиграли ценой огромных жертв, тем сложнее передать новым поколениям значимость нашей победы для всего человечества. Фотография – одно из самых ярких и мощных свидетельств любого исторического периода. И с помощью фотографии и таких проектов мы будем продолжать хранить нашу историческую память и передадим нашим потомкам победоносную генетику, которая и впредь будет предавать нам сил и укреплять нашу веру в себя", – сказал генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Для создания фотоальбома или плаката пользователю нужно выбрать шаблон оформления и загрузить снимки той эпохи из домашнего архива. В рамках проекта альбом можно дополнить кадрами времен Великой Отечественной войны из архива медиагруппы "Россия сегодня". Созданный макет будет доступен в полиграфическом формате. Его можно будет распечатать в любом профессиональном салоне."Мы подготовили масштабную программу к юбилею Победы, мероприятия при поддержке ВТБ пройдут по всей России и в наших дочерних банках за рубежом. Проект с РИА Новости – еще один повод выразить бесконечную благодарность тем, чей труд и мужество сохранили для нас мир. Уверен, фотоальбомы с фронтовыми фотографиями родных помогут оживить воспоминания и укрепить семьи – одну из главных ценностей ВТБ. Так мы стремимся сильнее упрочить духовную связь между поколениями страны, которая знает, чтит и хранит свою историю, помнит о цене Победы и бережет правду о ней", – сказал президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.На сайте читатели также могут познакомиться с историями жизни и работами известных советских фотографов-военных корреспондентов, среди которых:Генеральный спонсор проекта – Банк ВТБ (ПАО). Реклама, erid: F7NfYUJCUneRJTidP5wQ
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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80-летие победы в великой отечественной войне, россия, великая отечественная война (1941-1945), история, втб (банк), миа "россия сегодня"
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Великая Отечественная война (1941-1945), история, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, ВТБ (банк), МИА "Россия сегодня"
Спецпроект к 80-летию Победы поможет сохранить фронтовые фотографии близких

"Россия сегодня" и ВТБ запустили проект "Память. Семья. Победа. 1941-1945"

© РИА НовостиСпецпроект "Память. Семья. Победа. 1941-1945"
Спецпроект Память. Семья. Победа. 1941-1945 - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости
Спецпроект "Память. Семья. Победа. 1941-1945"
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне ВТБ совместно с медиагруппой "Россия сегодня" запускает новый проект "Память. Семья. Победа. 1941-1945", который поможет сохранить семейные фотографии.
Каждый посетитель специального сайта (12+) сможет создать персональный фотоальбом или плакат, дополненный уникальной фотохроникой военных лет.
"Наш народ – это народ-победитель, народ-спаситель, народ-защитник. Чем дальше от нас тяжелые дни Великой Отечественной войны, которую мы выиграли ценой огромных жертв, тем сложнее передать новым поколениям значимость нашей победы для всего человечества. Фотография – одно из самых ярких и мощных свидетельств любого исторического периода. И с помощью фотографии и таких проектов мы будем продолжать хранить нашу историческую память и передадим нашим потомкам победоносную генетику, которая и впредь будет предавать нам сил и укреплять нашу веру в себя", – сказал генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Для создания фотоальбома или плаката пользователю нужно выбрать шаблон оформления и загрузить снимки той эпохи из домашнего архива. В рамках проекта альбом можно дополнить кадрами времен Великой Отечественной войны из архива медиагруппы "Россия сегодня". Созданный макет будет доступен в полиграфическом формате. Его можно будет распечатать в любом профессиональном салоне.
"Мы подготовили масштабную программу к юбилею Победы, мероприятия при поддержке ВТБ пройдут по всей России и в наших дочерних банках за рубежом. Проект с РИА Новости – еще один повод выразить бесконечную благодарность тем, чей труд и мужество сохранили для нас мир. Уверен, фотоальбомы с фронтовыми фотографиями родных помогут оживить воспоминания и укрепить семьи – одну из главных ценностей ВТБ. Так мы стремимся сильнее упрочить духовную связь между поколениями страны, которая знает, чтит и хранит свою историю, помнит о цене Победы и бережет правду о ней", – сказал президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.
На сайте читатели также могут познакомиться с историями жизни и работами известных советских фотографов-военных корреспондентов, среди которых:
  • Анатолий Гаранин, снимавший блокадный Ленинград, и Георгий Зельма, запечатлевший оборону Одессы;
  • Макс Альперт и Александр Становов, прошедшие всю войну, от обороны Москвы до освобождения Дальнего Востока;
  • Ольга Ландер – женщина-фоторепортер;
  • Аркадий Шайхет – один из немногих военных фотографов, награжденных орденом Красного Знамени;
  • Роман Кармен, чей фильм "Разгром немецких войск под Москвой" получил "Оскар", и многие другие.
Генеральный спонсор проекта – Банк ВТБ (ПАО). Реклама, erid: F7NfYUJCUneRJTidP5wQ
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)историяВТБ (банк)МИА "Россия сегодня"
 
 
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