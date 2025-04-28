https://ria.ru/20250428/ovchinskiy-2013772217.html

Овчинский: В Восточном Измайлове строят новостройку в рамках реновации

Овчинский: В Восточном Измайлове строят новостройку в рамках реновации - РИА Новости, 28.04.2025

Овчинский: В Восточном Измайлове строят новостройку в рамках реновации

На востоке Москвы в Восточном Измайлове идет строительство новостройки на 525 квартир в рамках программы реновации, сообщил министр правительства столицы, глава РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T11:55:00+03:00

2025-04-28T11:55:00+03:00

2025-04-28T11:55:00+03:00

москва

департамент градостроительной политики г. москвы

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. На востоке Москвы в Восточном Измайлове идет строительство новостройки на 525 квартир в рамках программы реновации, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.В сообщении уточняется, что новостройка находится на Измайловском бульваре, ее общая площадь составит свыше 60 тысяч квадратных метров."В нем предусмотрено 525 квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. Пять квартир адаптируют для проживания маломобильных граждан. В доме установят современные лифты. Первые этажи сделают нежилыми – в будущем там откроются аптеки, магазины, кафе или другие предприятия социально-бытового назначения", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Кроме того, на придомовой территории проведут комплексное озеленение, оборудуют площадку для отдыха. Также на территории появятся объекты наружного освещения и камеры видеонаблюдения. На данный момент специалисты проводят в жилом комплексе монтаж внутренних инженерных коммуникаций, отделку помещений и фасадные работы, добавляется в пресс-релизе.Недалеко от ЖК находится станция метро "Первомайская" и остановки общественного транспорта. Кроме того, рядом расположены парк, скверы, объекты здравоохранения и учебные заведения.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как проходит переселение жителей по реновации в Тимирязевском районе города.

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москва, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы