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В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 28.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:39 28.04.2025 (обновлено: 22:45 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/opasnost-2013944430.html
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 28.04.2025
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности вводится на территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T22:39:00+03:00
2025-04-28T22:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Режим воздушной опасности вводится на территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов."Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250428/vsu-2013940964.html
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липецкая область, игорь артамонов, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

Губернатор Липецкой области сообщил о режиме воздушной опасности в регионе

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСаперный спуск в Липецке
Саперный спуск в Липецке - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Саперный спуск в Липецке. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Режим воздушной опасности вводится на территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
"Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеЛипецкая областьИгорь АртамоновРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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