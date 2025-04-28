https://ria.ru/20250428/opasnost-2013755339.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 28.04.2025
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщает оперативный штаб региона в Telegram-канале. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T04:59:00+03:00
2025-04-28T04:59:00+03:00
2025-04-28T04:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщает оперативный штаб региона в Telegram-канале. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении .
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курская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Безопасность
В Курской области объявили ракетную опасность
Власти Курской области объявили ракетную опасность на всей территории региона