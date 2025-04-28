https://ria.ru/20250428/obstrel-2013741573.html

Украинские войска 19 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 19 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 28.04.2025

Украинские войска 19 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 19 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 36 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T00:19:00+03:00

2025-04-28T00:19:00+03:00

2025-04-28T00:19:00+03:00

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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска 19 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 36 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале управления. "Девятнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Девятнадцать вооруженных атак - на горловском направлении. Всего выпущено 36 единиц различных боеприпасов", - сообщает управление. По данным управления, в результате обстрелов погиб один и были ранены шесть мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксировано восемь обстрелов.

https://ria.ru/20250427/gibel-2013674686.html

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