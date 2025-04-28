https://ria.ru/20250428/novorossijsk-2013942807.html
В промзоне под Новороссийском загорелась емкость с дизтопливом
В промзоне под Новороссийском загорелась емкость с дизтопливом - РИА Новости, 28.04.2025
В промзоне под Новороссийском загорелась емкость с дизтопливом
Ёмкость с дизтопливом загорелась в промзоне под Новороссийском, огонь перекинулся на легковушки и контейнеры, пострадавших нет, сообщил мэр города Андрей... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T22:18:00+03:00
2025-04-28T22:18:00+03:00
2025-04-28T22:18:00+03:00
происшествия
андрей кравченко (государственный служащий)
новороссийск
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КРАСНОДАР, 28 апр - РИА Новости. Ёмкость с дизтопливом загорелась в промзоне под Новороссийском, огонь перекинулся на легковушки и контейнеры, пострадавших нет, сообщил мэр города Андрей Кравченко. "В промышленной зоне села Кирилловка произошло возгорание ёмкости с дизельным топливом. Огонь перекинулся на рядом стоящие легковые автомобили и контейнеры", - написал в Telegram-канале Кравченко. Он уточнил, что пострадавших и угрозы распространения огня нет. По словам мэра, задействованы 8 пожарных расчетов и 27 человек. Для оперативного подвоза воды направлена автоцистерна. "Причина пожара будет установлена после тушения и проведения соответствующих мероприятий", - заключил Кравченко.
https://ria.ru/20250301/pozhar-2002455147.html
новороссийск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, андрей кравченко (государственный служащий), новороссийск
Происшествия, Андрей Кравченко (государственный служащий), Новороссийск
В промзоне под Новороссийском загорелась емкость с дизтопливом
Емкость с дизтопливом загорелась под Новороссийском, огонь перекинулся на машины