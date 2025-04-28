https://ria.ru/20250428/novorossijsk-2013942807.html

В промзоне под Новороссийском загорелась емкость с дизтопливом

В промзоне под Новороссийском загорелась емкость с дизтопливом - РИА Новости, 28.04.2025

В промзоне под Новороссийском загорелась емкость с дизтопливом

Ёмкость с дизтопливом загорелась в промзоне под Новороссийском, огонь перекинулся на легковушки и контейнеры, пострадавших нет, сообщил мэр города Андрей... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T22:18:00+03:00

2025-04-28T22:18:00+03:00

2025-04-28T22:18:00+03:00

происшествия

андрей кравченко (государственный служащий)

новороссийск

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КРАСНОДАР, 28 апр - РИА Новости. Ёмкость с дизтопливом загорелась в промзоне под Новороссийском, огонь перекинулся на легковушки и контейнеры, пострадавших нет, сообщил мэр города Андрей Кравченко. "В промышленной зоне села Кирилловка произошло возгорание ёмкости с дизельным топливом. Огонь перекинулся на рядом стоящие легковые автомобили и контейнеры", - написал в Telegram-канале Кравченко. Он уточнил, что пострадавших и угрозы распространения огня нет. По словам мэра, задействованы 8 пожарных расчетов и 27 человек. Для оперативного подвоза воды направлена автоцистерна. "Причина пожара будет установлена после тушения и проведения соответствующих мероприятий", - заключил Кравченко.

https://ria.ru/20250301/pozhar-2002455147.html

новороссийск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, андрей кравченко (государственный служащий), новороссийск