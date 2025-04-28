https://ria.ru/20250428/nikolaev-2013902049.html

Николаев: потенциал Чувашии представили на промышленной выставке в Ташкенте

Николаев: потенциал Чувашии представили на промышленной выставке в Ташкенте - РИА Новости, 28.04.2025

Николаев: потенциал Чувашии представили на промышленной выставке в Ташкенте

Чувашская Республика на выставке "Иннопром. Центральная Азия" продемонстрировала свой промышленный потенциал, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T18:04:00+03:00

2025-04-28T18:04:00+03:00

2025-04-28T18:04:00+03:00

чувашская республика (чувашия)

олег николаев (политик)

ташкент

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Чувашская Республика на выставке "Иннопром. Центральная Азия" продемонстрировала свой промышленный потенциал, сообщает пресс-служба регионального правительства. На полях выставки глава Чувашской Республики Олег Николаев встретился с хокимом Бухарской области Республики Узбекистан Ботиром Зариповым. Между Чувашией и Бухарской областью подписано соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, социальной и культурно-гуманитарной сферах, которое направлено на развитие международных и внешнеэкономических связей. "В ближайшее время официальная делегация Бухарской области приедет в Чувашию, и мы уже детально рассмотрим все возможности нашей республики по дальнейшему сотрудничеству в различных областях с Республикой Узбекистаном. В частности, подписанный меморандум с министерством водного хозяйства, позволит чувашским предприятиям электротехнического кластера участвовать в решении задач водоснабжения в Узбекистане. Это производство насосов разной мощности и их автоматизированное управление. Такая работа позволит нашим партнерам рачительно использовать не только воду, но и электричество, другие значимые ресурсы", - отметил Николаев. На выставке Чувашию представляют 10 предприятий. Это "Чебоксарское предприятие "Сеспель", ЧЭАЗ, ООО "Аквапром", компания "Агромаш", "Интерэнергострой", "ЭлМехПро", "Ай Машин Технолоджи", "Европрибор", фабрика дверей "Геона" и СПССК "Деревенский дворик". Николаев отметил, что уже есть договоренность об участии региональных предприятий в различных программах Республики Узбекистан - по развитию железных дорог, автоматизации систем управления технологическими процессами и другие. Выставка проходит с 28 по 30 апреля в Ташкенте.

https://ria.ru/20250422/nikolaev-2012830962.html

https://ria.ru/20250422/nikolaev-2012666302.html

чувашская республика (чувашия)

ташкент

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чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик), ташкент