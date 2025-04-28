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Врач рассказал, как отличить деменцию от забывчивости - РИА Новости, 28.04.2025
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03:08 28.04.2025 (обновлено: 11:19 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/nevrolog-2013749959.html
Врач рассказал, как отличить деменцию от забывчивости
Врач рассказал, как отличить деменцию от забывчивости - РИА Новости, 28.04.2025
Врач рассказал, как отличить деменцию от забывчивости
Человек, страдающий деменцией, теряет не только память, как при забывчивости, но и способность мыслить, ориентироваться и говорить, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T03:08:00+03:00
2025-04-28T11:19:00+03:00
общество
владимир мартынов
здоровье
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Человек, страдающий деменцией, теряет не только память, как при забывчивости, но и способность мыслить, ориентироваться и говорить, сообщил РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов."Все мы можем забыть, куда положили ключи или как зовут актера в фильме, но при деменции человек забывает важное: как пользоваться телефоном, не узнает знакомые лица, теряется в собственном районе. Он теряет не только память, но и способность мыслить, ориентироваться, говорить", — сказал он. По словам Мартынова, забывчивость — это следствие усталости, стресса или недостатка сна, а деменция — болезнь, требующая медицинского наблюдения.
https://ria.ru/20250427/kholera-2013645997.html
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общество, владимир мартынов, здоровье
Общество, Владимир Мартынов, Здоровье
Врач рассказал, как отличить деменцию от забывчивости

Невролог Мартынов: при деменции человек теряет не только память, но и мышление

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВрач за работой
Врач за работой - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Человек, страдающий деменцией, теряет не только память, как при забывчивости, но и способность мыслить, ориентироваться и говорить, сообщил РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.
"Все мы можем забыть, куда положили ключи или как зовут актера в фильме, но при деменции человек забывает важное: как пользоваться телефоном, не узнает знакомые лица, теряется в собственном районе. Он теряет не только память, но и способность мыслить, ориентироваться, говорить", — сказал он.
По словам Мартынова, забывчивость — это следствие усталости, стресса или недостатка сна, а деменция — болезнь, требующая медицинского наблюдения.
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