https://ria.ru/20250428/nevrolog-2013749959.html

Врач рассказал, как отличить деменцию от забывчивости

Врач рассказал, как отличить деменцию от забывчивости - РИА Новости, 28.04.2025

Врач рассказал, как отличить деменцию от забывчивости

Человек, страдающий деменцией, теряет не только память, как при забывчивости, но и способность мыслить, ориентироваться и говорить, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T03:08:00+03:00

2025-04-28T03:08:00+03:00

2025-04-28T11:19:00+03:00

общество

владимир мартынов

здоровье

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Человек, страдающий деменцией, теряет не только память, как при забывчивости, но и способность мыслить, ориентироваться и говорить, сообщил РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов."Все мы можем забыть, куда положили ключи или как зовут актера в фильме, но при деменции человек забывает важное: как пользоваться телефоном, не узнает знакомые лица, теряется в собственном районе. Он теряет не только память, но и способность мыслить, ориентироваться, говорить", — сказал он. По словам Мартынова, забывчивость — это следствие усталости, стресса или недостатка сна, а деменция — болезнь, требующая медицинского наблюдения.

https://ria.ru/20250427/kholera-2013645997.html

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2025

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общество, владимир мартынов, здоровье