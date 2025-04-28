https://ria.ru/20250428/neokolonializm-2013852380.html

"Россия сегодня" завершила курс лекций о вызовах неоколониализма

"Россия сегодня" завершила курс лекций о вызовах неоколониализма - РИА Новости, 28.04.2025

"Россия сегодня" завершила курс лекций о вызовах неоколониализма

Медиагруппа "Россия сегодня" при участии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T15:22:00+03:00

2025-04-28T15:22:00+03:00

2025-04-28T15:22:00+03:00

россия

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" при участии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ" провела цикл лекций для российских и зарубежных вузов на тему "Глобальное большинство и вызовы неоколониализма".Завершающее мероприятие состоялось на площадке Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета, в ходе которого декан Колледжа коммуникации Университета Шарджи в ОАЭ, профессор Хайро Луго Окандо, рассказал более 100 слушателям о роли БРИКС в борьбе с неоколониализмом и развитии нового мирового порядка.Эксперт подчеркнул, что БРИКС – это не рынок, а серия соглашений, которые создают пространство возможностей. В условиях серьезных экономических сдвигов на рынках Глобального Юга Окандо призвал страны БРИКС, включая Россию, сосредоточиться на реализации своего культурного потенциала: "Два месяца назад в Академии исполнительских искусств Шарджи (SPAA), которая является одной из лучших академий искусств на Ближнем Востоке, была показана пьеса "Вишневый сад" Чехова c участием арабских актеров. Постановка была потрясающей, очень хорошо сделанной и адаптированной для арабского мира. Я думаю, это многое говорит о потенциале России стать крупным игроком в культурной индустрии будущего".Лекция вызвала живой интерес у студентов и преподавателей, доцент кафедры истории журналистики, руководитель образовательной программы бакалавриата "Журналистика" Константин Алексеев по итогам мероприятия отметил: "Аудиторией лекции нашего гостя стали обучающиеся программ бакалавриата "Журналистика" и "Международная журналистика", которые реализуются в СПбГУ. Актуальная, животрепещущая тема и увлекательная форма подачи материала вызвали неподдельный интерес студентов. Об этом свидетельствуют и забитый до отказа зал, и многочисленные вопросы вслед за выступлением, и те быстрые отклики, которые удалось услышать от студентов сразу после лекции. Несомненно, это был успешный опыт, и наш Институт "Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций" надеется на его продолжение".В ходе цикла лекций, объединившего несколько сотен студентов из крупнейших университетов стран Глобального Юга, к проекту присоединились МГИМО МИД России, Аддис-Абебский университет из Эфиопии, университет Даффодил из Бангладеш, а также Университет Новой Эры из Филиппин.

https://ria.ru/20250422/shos-2012820763.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, миа "россия сегодня"