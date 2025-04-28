https://ria.ru/20250428/neokolonializm-2013852380.html
"Россия сегодня" завершила курс лекций о вызовах неоколониализма
"Россия сегодня" завершила курс лекций о вызовах неоколониализма - РИА Новости, 28.04.2025
"Россия сегодня" завершила курс лекций о вызовах неоколониализма
Медиагруппа "Россия сегодня" при участии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T15:22:00+03:00
2025-04-28T15:22:00+03:00
2025-04-28T15:22:00+03:00
россия
миа "россия сегодня"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013851072_0:294:3072:2022_1920x0_80_0_0_1d2e156e836ce6b223707ca1989c00c4.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" при участии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ" провела цикл лекций для российских и зарубежных вузов на тему "Глобальное большинство и вызовы неоколониализма".Завершающее мероприятие состоялось на площадке Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета, в ходе которого декан Колледжа коммуникации Университета Шарджи в ОАЭ, профессор Хайро Луго Окандо, рассказал более 100 слушателям о роли БРИКС в борьбе с неоколониализмом и развитии нового мирового порядка.Эксперт подчеркнул, что БРИКС – это не рынок, а серия соглашений, которые создают пространство возможностей. В условиях серьезных экономических сдвигов на рынках Глобального Юга Окандо призвал страны БРИКС, включая Россию, сосредоточиться на реализации своего культурного потенциала: "Два месяца назад в Академии исполнительских искусств Шарджи (SPAA), которая является одной из лучших академий искусств на Ближнем Востоке, была показана пьеса "Вишневый сад" Чехова c участием арабских актеров. Постановка была потрясающей, очень хорошо сделанной и адаптированной для арабского мира. Я думаю, это многое говорит о потенциале России стать крупным игроком в культурной индустрии будущего".Лекция вызвала живой интерес у студентов и преподавателей, доцент кафедры истории журналистики, руководитель образовательной программы бакалавриата "Журналистика" Константин Алексеев по итогам мероприятия отметил: "Аудиторией лекции нашего гостя стали обучающиеся программ бакалавриата "Журналистика" и "Международная журналистика", которые реализуются в СПбГУ. Актуальная, животрепещущая тема и увлекательная форма подачи материала вызвали неподдельный интерес студентов. Об этом свидетельствуют и забитый до отказа зал, и многочисленные вопросы вслед за выступлением, и те быстрые отклики, которые удалось услышать от студентов сразу после лекции. Несомненно, это был успешный опыт, и наш Институт "Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций" надеется на его продолжение".В ходе цикла лекций, объединившего несколько сотен студентов из крупнейших университетов стран Глобального Юга, к проекту присоединились МГИМО МИД России, Аддис-Абебский университет из Эфиопии, университет Даффодил из Бангладеш, а также Университет Новой Эры из Филиппин.
https://ria.ru/20250422/shos-2012820763.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013851072_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_d9924860332319ef0ce21db173fe44ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, миа "россия сегодня"
Россия, МИА "Россия сегодня"
"Россия сегодня" завершила курс лекций о вызовах неоколониализма
Медиагруппа "Россия сегодня" завершила курс лекций о вызовах неоколониализма
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" при участии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ" провела цикл лекций для российских и зарубежных вузов на тему "Глобальное большинство и вызовы неоколониализма".
Завершающее мероприятие состоялось на площадке Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета, в ходе которого декан Колледжа коммуникации Университета Шарджи в ОАЭ, профессор Хайро Луго Окандо, рассказал более 100 слушателям о роли БРИКС в борьбе с неоколониализмом и развитии нового мирового порядка.
Эксперт подчеркнул, что БРИКС – это не рынок, а серия соглашений, которые создают пространство возможностей. В условиях серьезных экономических сдвигов на рынках Глобального Юга Окандо призвал страны БРИКС, включая Россию, сосредоточиться на реализации своего культурного потенциала: "Два месяца назад в Академии исполнительских искусств Шарджи (SPAA), которая является одной из лучших академий искусств на Ближнем Востоке, была показана пьеса "Вишневый сад" Чехова c участием арабских актеров. Постановка была потрясающей, очень хорошо сделанной и адаптированной для арабского мира. Я думаю, это многое говорит о потенциале России стать крупным игроком в культурной индустрии будущего".
Лекция вызвала живой интерес у студентов и преподавателей, доцент кафедры истории журналистики, руководитель образовательной программы бакалавриата "Журналистика" Константин Алексеев по итогам мероприятия отметил: "Аудиторией лекции нашего гостя стали обучающиеся программ бакалавриата "Журналистика" и "Международная журналистика", которые реализуются в СПбГУ. Актуальная, животрепещущая тема и увлекательная форма подачи материала вызвали неподдельный интерес студентов. Об этом свидетельствуют и забитый до отказа зал, и многочисленные вопросы вслед за выступлением, и те быстрые отклики, которые удалось услышать от студентов сразу после лекции. Несомненно, это был успешный опыт, и наш Институт "Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций" надеется на его продолжение".
В ходе цикла лекций, объединившего несколько сотен студентов из крупнейших университетов стран Глобального Юга, к проекту присоединились МГИМО МИД России, Аддис-Абебский университет из Эфиопии, университет Даффодил из Бангладеш, а также Университет Новой Эры из Филиппин.