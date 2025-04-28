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Индия четвертый день подряд отмечает нарушение перемирия в Джамму и Кашмире

Индия четвертый день подряд отмечает нарушение перемирия в Джамму и Кашмире - РИА Новости, 28.04.2025

Индия четвертый день подряд отмечает нарушение перемирия в Джамму и Кашмире

Армия Индии четвертый день подряд отмечает нарушение режима прекращения огня со стороны пакистанских военных на линии контроля в индийской союзной территории... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T06:44:00+03:00

2025-04-28T06:44:00+03:00

2025-04-28T06:44:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр - РИА Новости. Армия Индии четвертый день подряд отмечает нарушение режима прекращения огня со стороны пакистанских военных на линии контроля в индийской союзной территории Джамму и Кашмир, говорится в сообщении армии республики. "В ночь с 27 на 28 апреля посты пакистанской армии открыли неспровоцированный огонь из стрелкового оружия по территории линии контроля в районах напротив округов Купвара и Пунч. Индийские войска отреагировали быстро и эффективно", - говорится в заявлении индийской армии. Напряженность вдоль линии контроля между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Отвечая на атаку террористов, Индия ввела ряд мер в отношении Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия договора о водах Инда и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари ввиду "трансграничных связей" с террористической атакой в Пахалгаме. Власти Индии потребовали от граждан Пакистана, въехавших через этот пункт, покинуть страну до 1 мая и запретили гражданам соседней страны въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто въехал по этой системе, было предоставлено 48 часов, чтобы покинуть Индию. Также Индия решила немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана. Действующие визы были аннулированы, начиная с 27 апреля. Власти Пакистана, в свою очередь, заявили, что приостанавливают любую торговлю с Индией, в том числе через третьи страны, объявили индийских советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата, закрыли свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и приостановили выдачу виз гражданам Индии в рамках системы освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Власти Пакистана подчеркнули, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.* признана террористической организацией и запрещена в России

https://ria.ru/20250427/indiya-2013712057.html

https://ria.ru/20250427/pakistan--2013699538.html

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