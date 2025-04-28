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В ДНР, предположительно, устранили группу польских наемников - РИА Новости, 28.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:20 28.04.2025 (обновлено: 07:38 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/naemniki-2013762284.html
В ДНР, предположительно, устранили группу польских наемников
В ДНР, предположительно, устранили группу польских наемников - РИА Новости, 28.04.2025
В ДНР, предположительно, устранили группу польских наемников
Группу, предположительно, польских наемников уничтожили в Дзержинске в Донецкой Народной Республике, сообщил РИА Новости российский штурмовик 51-й армии с... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T07:20:00+03:00
2025-04-28T07:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Группу, предположительно, польских наемников уничтожили в Дзержинске в Донецкой Народной Республике, сообщил РИА Новости российский штурмовик 51-й армии с позывным "Каскад". Дзержинск (украинское название - Торецк) - бывший серьезный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля. "Позиция (противника - ред.) находилась буквально в 10 метрах от меня за стеной. Ну, и слышали характерные вот такие украинско - "пшекськие" выражения. Я думаю, что это были поляки, вот по тем отголоскам, которые мы слышали, речи, экипировке, манере работы", - рассказал агентству "Каскад". По словам штурмовика, уничтоженная группа наемников была очень хорошо экипирована, на попытки контакта они не отвечали. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20250428/boets-2013761641.html
https://ria.ru/20250210/dzerzhinsk-1998330300.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
В ДНР, предположительно, устранили группу польских наемников

В Дзержинске предположительно уничтожили группу польских наемников

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Группу, предположительно, польских наемников уничтожили в Дзержинске в Донецкой Народной Республике, сообщил РИА Новости российский штурмовик 51-й армии с позывным "Каскад".
Дзержинск (украинское название - Торецк) - бывший серьезный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля.
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Бывший боевик ВСУ рассказал, как перешел на сторону России
07:04
"Позиция (противника - ред.) находилась буквально в 10 метрах от меня за стеной. Ну, и слышали характерные вот такие украинско - "пшекськие" выражения. Я думаю, что это были поляки, вот по тем отголоскам, которые мы слышали, речи, экипировке, манере работы", - рассказал агентству "Каскад".
По словам штурмовика, уничтоженная группа наемников была очень хорошо экипирована, на попытки контакта они не отвечали.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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