https://ria.ru/20250428/nadbavka-2013759731.html

Трутнев заявил о необходимости продления "дальневосточной надбавки"

Трутнев заявил о необходимости продления "дальневосточной надбавки" - РИА Новости, 28.04.2025

Трутнев заявил о необходимости продления "дальневосточной надбавки"

Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что считает необходимым продление после 2028 года действия механизма "дальневосточной надбавки", РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T06:06:00+03:00

2025-04-28T06:06:00+03:00

2025-04-28T06:06:00+03:00

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что считает необходимым продление после 2028 года действия механизма "дальневосточной надбавки", позволяющего снижать стоимость электроэнергии для потребителей дальневосточных регионов, и пообещал работать над этим. "Дальневосточная надбавка" - механизм выравнивания тарифов на Дальнем Востоке при помощи надбавки для оптового энергорынка. Сейчас энерготарифы в ДФО субсидируются с рядом исключений до 2028 года. "По моему мнению, программа должна быть продолжена. Будем работать над этим", - сказал Трутнев журналистам. В феврале на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Энергетика" глава Минвостокразвития Алексей Чекунков предложил рассмотреть продление механизма "дальневосточной надбавки" до 2035 года, зафиксировав ее размер на уровне 2025 года, и направлять 50% средств на сохранение льготных тарифов для резидентов территории опережающего развития, Свободного порта и субъектов малого и среднего предпринимательства, а вторую половину - на целевое финансирование мероприятий по строительству и модернизации объектов генерации в изолированных энергосистемах и локальных энергорайонах. По его данным, общий объем средств надбавки до 2035 года на развитие генерации при таком подходе составит около 133 миллиардов рублей. Возглавляющий комиссию Госсовета РФ по направлению "Энергетика" глава Якутии Айсен Николаев поддержал продление этого механизма.

https://ria.ru/20250324/trutnev-2006854705.html

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экономика, жкх, россия, дальний восток, юрий трутнев, общество