https://ria.ru/20250428/moskvichi-2013840300.html

Москвичей предупредили о сильном ветре в понедельник

Москвичей предупредили о сильном ветре в понедельник - РИА Новости, 28.04.2025

Москвичей предупредили о сильном ветре в понедельник

Москвичам стоит быть внимательными на улице в понедельник из-за сильного ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T14:47:00+03:00

2025-04-28T14:47:00+03:00

2025-04-28T14:47:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице в понедельник из-за сильного ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня после 10.00 и до конца суток в столице местами ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250428/biryukov-2013839362.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

городское хозяйство москвы