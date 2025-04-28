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Москвичей предупредили о сильном ветре в понедельник
Москвичей предупредили о сильном ветре в понедельник - РИА Новости, 28.04.2025
Москвичей предупредили о сильном ветре в понедельник
Москвичам стоит быть внимательными на улице в понедельник из-за сильного ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:47:00+03:00
2025-04-28T14:47:00+03:00
2025-04-28T14:47:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице в понедельник из-за сильного ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня после 10.00 и до конца суток в столице местами ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
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городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы
Москвичей предупредили о сильном ветре в понедельник
Горхозяйство Москвы порекомендовало быть внимательными в понедельник из-за ветра