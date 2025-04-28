https://ria.ru/20250428/moskvichi-2013761114.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник
Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 28.04.2025
Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник
Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T06:40:00+03:00
2025-04-28T06:40:00+03:00
2025-04-28T06:40:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится северо-восточной периферией антициклона с температурным фоном на четыре-семь градусов ниже климатической нормы конца апреля. Ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков… Температура воздуха в Москве плюс восемь - плюс 11, по области плюс семь - плюс 12 градусов", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что будет дуть ветер западной четверти со скоростью три-восемь метров в секунду. Показания барометров будут падать и составят 752 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20250427/pogoda-2013734271.html
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общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник
Тишковец: в Москве ожидается облачная погода и до 11 градусов тепла