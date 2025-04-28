https://ria.ru/20250428/moor-2013849528.html

Около 60 объектов отремонтирует Тюменская область в ЛНР за год

Около 60 объектов отремонтирует Тюменская область в ЛНР за год - РИА Новости, 28.04.2025

Около 60 объектов отремонтирует Тюменская область в ЛНР за год

Тюменская область планирует в 2025 году отремонтировать в подшефном городе Краснодоне Луганской Народной Республики около 60 объектов, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T15:15:00+03:00

2025-04-28T15:15:00+03:00

2025-04-28T15:15:00+03:00

тюменская область

тюменская область

александр моор

луганская народная республика

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ТЮМЕНЬ, 28 апр – РИА Новости. Тюменская область планирует в 2025 году отремонтировать в подшефном городе Краснодоне Луганской Народной Республики около 60 объектов, сообщил губернатор Александр Моор по итогам рабочей поездки в Краснодонский муниципальный округ. "С самого начала сотрудничества с Краснодоном мы определили список объектов, которые надо восстановить в первую очередь – больницу и роддом. Это было жизненно необходимо. Теперь принялись за благоустройство. В планах на этот год большой объект – "Аллея дружбы"… Всего в перечне работ на этот год в подшефном городе почти 60 различных объектов. Среди них и капитальный ремонт местного ЗАГСа", - написал Моор в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что восстановление устаревшей за последние 30 лет коммунальной инфраструктуры и благоустройство – основные направления работы тюменских специалистов в городе Краснодоне, особое внимание – реконструкции изношенных коммунальных сетей, обновлению кровель и лифтов в многоквартирных домах. В этом году в планах заменить 47 лифтов и отремонтировать 19 крыш. Проинспектировав работы в Краснодоне, Моор отметил, что строители двигаются хорошими темпами, подрядчики привлекают к работам местных жителей. "Главная цель нашего сотрудничества – повышение качества жизни людей. Важно, чтобы краснодонцы чувствовали себя частью большой страны", – подчеркнул он. В июне 2022 года Тюменская область и Краснодонский муниципальный округ подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому сибирский регион помогает восстановлению и развитию подшефного округа.

https://ria.ru/20250425/shkoly-2013469191.html

https://ria.ru/20250421/gubernatormoor-2012535306.html

тюменская область

луганская народная республика

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тюменская область, александр моор, луганская народная республика