https://ria.ru/20250428/moldavija-2013912552.html

В Молдавии продолжили благоустройство могил советских солдат

В Молдавии продолжили благоустройство могил советских солдат - РИА Новости, 28.04.2025

В Молдавии продолжили благоустройство могил советских солдат

Активисты молодежного крыла оппозиционного в Молдавии блока "Победа" организовали в разных районах республики субботники по благоустройству могил советских... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T18:48:00+03:00

2025-04-28T18:48:00+03:00

2025-04-28T18:48:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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майя санду

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КИШИНЕВ, 28 апр - РИА Новости. Активисты молодежного крыла оппозиционного в Молдавии блока "Победа" организовали в разных районах республики субботники по благоустройству могил советских солдат, погибших при освобождении Молдавии от фашизма, сообщили в понедельник в пресс-службе молодежной организации. "Мы провели субботник в селе Мирное Новоаненского района, где обеспечили уход за могилами красноармейцев, сражавшихся с фашизмом и победивших это великое зло… Мы пришли сегодня к могилам красноармейцев в Дондюшанах и привели захоронения в полный порядок, чтобы почтить подвиг советских воинов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале движения. Блок "Победа" объединяет ряд оппозиционных политических сил и активно участвует в общественно-патриотических инициативах. В рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в стране запланирован ряд памятных мероприятий, несмотря на разногласия в оценке исторических событий между властью и оппозицией. Акции по уходу за воинскими захоронениями проводятся ежегодно по инициативе местных активистов и общественных объединений. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

https://ria.ru/20250426/moldavija-2013615281.html

https://ria.ru/20250423/moldavija-2012906629.html

молдавия

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в мире, молдавия, мирный, германия, майя санду