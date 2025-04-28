https://ria.ru/20250428/mishustin-2013835645.html
Мишустин рассказал об антироссийских санкциях
Мишустин рассказал об антироссийских санкциях - РИА Новости, 28.04.2025
Мишустин рассказал об антироссийских санкциях
Против России было введено около 30 тысяч различных ограничительных мер, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:35:00+03:00
2025-04-28T14:35:00+03:00
2025-04-28T14:35:00+03:00
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москва
михаил мишустин
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Против России было введено около 30 тысяч различных ограничительных мер, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Естественно, конкуренты пытаются сдержать развитие России, перекрыть нам доступ к инновациям и ресурсам. Микроэлектроника, станки, оборудование, самолеты, лекарства и медицинские изделия - могу перечислять – всё это стало предметом ограничительных мер, которых против нашего государства ввели около 30 тысяч", - сказал Мишустин. Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание", который посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250428/rossija-2013824906.html
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россия, москва, михаил мишустин, экономика
Россия, Москва, Михаил Мишустин, Экономика
Мишустин рассказал об антироссийских санкциях
Мишустин: против России ввели около 30 тысяч ограничительных мер
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Против России было введено около 30 тысяч различных ограничительных мер, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Естественно, конкуренты пытаются сдержать развитие России, перекрыть нам доступ к инновациям и ресурсам. Микроэлектроника, станки, оборудование, самолеты, лекарства и медицинские изделия - могу перечислять – всё это стало предметом ограничительных мер, которых против нашего государства ввели около 30 тысяч", - сказал Мишустин.
Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание", который посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.