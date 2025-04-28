https://ria.ru/20250428/mishustin-2013835645.html

Мишустин рассказал об антироссийских санкциях

Мишустин рассказал об антироссийских санкциях - РИА Новости, 28.04.2025

Мишустин рассказал об антироссийских санкциях

Против России было введено около 30 тысяч различных ограничительных мер, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T14:35:00+03:00

2025-04-28T14:35:00+03:00

2025-04-28T14:35:00+03:00

россия

москва

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Против России было введено около 30 тысяч различных ограничительных мер, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Естественно, конкуренты пытаются сдержать развитие России, перекрыть нам доступ к инновациям и ресурсам. Микроэлектроника, станки, оборудование, самолеты, лекарства и медицинские изделия - могу перечислять – всё это стало предметом ограничительных мер, которых против нашего государства ввели около 30 тысяч", - сказал Мишустин. Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание", который посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250428/rossija-2013824906.html

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россия, москва, михаил мишустин, экономика