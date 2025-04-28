https://ria.ru/20250428/mishustin-2013833799.html

Мишустин назвал условие построения справедливого и устойчивого мира

Мишустин назвал условие построения справедливого и устойчивого мира - РИА Новости, 28.04.2025

Мишустин назвал условие построения справедливого и устойчивого мира

Стабильная электроэнергия должна быть доступной в каждой точке планеты, чтобы построить справедливый и устойчивый мир, сказал премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T14:29:00+03:00

2025-04-28T14:29:00+03:00

2025-04-28T14:30:00+03:00

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Стабильная электроэнергия должна быть доступной в каждой точке планеты, чтобы построить справедливый и устойчивый мир, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". Участница лекции Алина Васильева из МГИМО спросила главу кабмина, какую глобальную проблему он решил, если бы у него была возможность перезагрузить мир на один день, используя самые передовые технологии. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, какую глобальную проблему он бы решил, если бы у него была такая возможность. "Я бы хотел остановиться на фундаментальных, но вместе с тем простых и понятных вещах, на доступности электричества", - сказал Мишустин. Он отметил, что интернет-технологии, искусственный интеллект стали достоянием лишь развитых стран - у тех, у кого есть такая базовая вещь, как электричество. "Не всем повезло", - подчеркнул глава кабмина и привел в пример, Мадагаскар, где среднестатистическая семья потребляет за месяц столько электроэнергии, сколько российская семья за месяц. Кроме того, председатель правительства рассказал, что в Центральной Африке стабильное электричество - роскошь, а в деревнях Восточной Азии дети делают уроки при свете керосиновых ламп. "Для решения проблемы доступности электричества глобальная инфраструктура будущего должна, конечно, включать в себя накопитель энергии для балансировки пиков нагрузки, для линии постоянного тока, которая проходит через материки, умные сети, должна вообще базироваться на атомные возобновляемые источники, что дает дополнительные преимущества. Такая генерация позволит снизить затраты граждан и бизнеса", - рассказал Мишустин. Он подчеркнул, что в России уделяется огромное внимание таким технологиям. Так, премьер-министр рассказал, что в Мордовии запущен первый завод по созданию солнечных модулей, которые могут размещаться на поверхности зданий, не нарушая кровлю. Подобные производства будут развиваться, отметил Мишустин. Глава кабмина также акцентировал, что электричество - это основа всего прогресса и инноваций, которые на сегодня есть в мире. "Если мы хотим действительно построить справедливый, устойчивый развитый мир, должны решать эту задчау - обеспечить людей доступной, чистой, стабильной энергией в каждой точке планеты, чтобы в 21 веке электричество было не привилегией а базовым правом", - заключил Мишустин. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250408/mishustin-2010073876.html

https://ria.ru/20250428/syre-2013813356.html

https://ria.ru/20250428/epokha-2013826984.html

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общество, россия, москва, мадагаскар, михаил мишустин, мгимо