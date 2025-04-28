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Мишустин на марафоне "Знание.Первые" нашел себе помощника - РИА Новости, 28.04.2025
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13:56 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/mishustin-2013822399.html
Мишустин на марафоне "Знание.Первые" нашел себе помощника
Мишустин на марафоне "Знание.Первые" нашел себе помощника - РИА Новости, 28.04.2025
Мишустин на марафоне "Знание.Первые" нашел себе помощника
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание" отметил активность одного из участников лекции по имени Платон и... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T13:56:00+03:00
2025-04-28T13:56:00+03:00
общество
россия
москва
михаил мишустин
российское общество "знание"
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание" отметил активность одного из участников лекции по имени Платон и сообщил, что потом участник будет ему помогать. Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". Глава кабмина в ходе своей лекции задавал участникам вопросы, знают ли о тех или иных механизмах и отраслях. Самым активным оказался участник по имени Платон. Он ответил на вопрос председателя правительства о важности литья изделий, сложных форм из пластика и штамповки, а чуть позже Платон ответил на вопрос главы кабмина, для чего нужны литий-ионные батареи. "Ты будешь мне помогать потом", - сказал Мишустин, получив правильный ответ от участника. Далее Платон поддержал рассуждения премьер-министра об инновациях. Председатель правительства в этом контексте привел в пример переход человечества к использованию бронзы вместо меди. "Затем... Платон", - сказал Мишустин и передал слово участнику. "После чего переход к железу", - добавил Платон. "Ну что это такое? Это уникальный парень", - сказал Мишустин и указал на то, что участник практически по всем направлениям его лекции знает, что добавить. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250425/makgoverny-2013430836.html
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общество, россия, москва, михаил мишустин, российское общество "знание"
Общество, Россия, Москва, Михаил Мишустин, Российское общество "Знание"
Мишустин на марафоне "Знание.Первые" нашел себе помощника

Мишустин на марафоне "Знание.Первые" поразился активности участника Платона

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в Москве
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в Москве
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание" отметил активность одного из участников лекции по имени Платон и сообщил, что потом участник будет ему помогать.
Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". Глава кабмина в ходе своей лекции задавал участникам вопросы, знают ли о тех или иных механизмах и отраслях. Самым активным оказался участник по имени Платон. Он ответил на вопрос председателя правительства о важности литья изделий, сложных форм из пластика и штамповки, а чуть позже Платон ответил на вопрос главы кабмина, для чего нужны литий-ионные батареи.
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"Ты будешь мне помогать потом", - сказал Мишустин, получив правильный ответ от участника.
Далее Платон поддержал рассуждения премьер-министра об инновациях. Председатель правительства в этом контексте привел в пример переход человечества к использованию бронзы вместо меди.
"Затем... Платон", - сказал Мишустин и передал слово участнику.
"После чего переход к железу", - добавил Платон.
"Ну что это такое? Это уникальный парень", - сказал Мишустин и указал на то, что участник практически по всем направлениям его лекции знает, что добавить.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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ОбществоРоссияМоскваМихаил МишустинРоссийское общество "Знание"
 
 
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