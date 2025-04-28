https://ria.ru/20250428/mishustin-2013822399.html

Мишустин на марафоне "Знание.Первые" нашел себе помощника

Мишустин на марафоне "Знание.Первые" нашел себе помощника - РИА Новости, 28.04.2025

Мишустин на марафоне "Знание.Первые" нашел себе помощника

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание" отметил активность одного из участников лекции по имени Платон и... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T13:56:00+03:00

2025-04-28T13:56:00+03:00

2025-04-28T13:56:00+03:00

общество

россия

москва

михаил мишустин

российское общество "знание"

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание" отметил активность одного из участников лекции по имени Платон и сообщил, что потом участник будет ему помогать. Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". Глава кабмина в ходе своей лекции задавал участникам вопросы, знают ли о тех или иных механизмах и отраслях. Самым активным оказался участник по имени Платон. Он ответил на вопрос председателя правительства о важности литья изделий, сложных форм из пластика и штамповки, а чуть позже Платон ответил на вопрос главы кабмина, для чего нужны литий-ионные батареи. "Ты будешь мне помогать потом", - сказал Мишустин, получив правильный ответ от участника. Далее Платон поддержал рассуждения премьер-министра об инновациях. Председатель правительства в этом контексте привел в пример переход человечества к использованию бронзы вместо меди. "Затем... Платон", - сказал Мишустин и передал слово участнику. "После чего переход к железу", - добавил Платон. "Ну что это такое? Это уникальный парень", - сказал Мишустин и указал на то, что участник практически по всем направлениям его лекции знает, что добавить. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250425/makgoverny-2013430836.html

https://ria.ru/20250426/medvedev--2013593055.html

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общество, россия, москва, михаил мишустин, российское общество "знание"