https://ria.ru/20250428/mishustin-2013822399.html
Мишустин на марафоне "Знание.Первые" нашел себе помощника
Мишустин на марафоне "Знание.Первые" нашел себе помощника - РИА Новости, 28.04.2025
Мишустин на марафоне "Знание.Первые" нашел себе помощника
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание" отметил активность одного из участников лекции по имени Платон и... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T13:56:00+03:00
2025-04-28T13:56:00+03:00
2025-04-28T13:56:00+03:00
общество
россия
москва
михаил мишустин
российское общество "знание"
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание" отметил активность одного из участников лекции по имени Платон и сообщил, что потом участник будет ему помогать. Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". Глава кабмина в ходе своей лекции задавал участникам вопросы, знают ли о тех или иных механизмах и отраслях. Самым активным оказался участник по имени Платон. Он ответил на вопрос председателя правительства о важности литья изделий, сложных форм из пластика и штамповки, а чуть позже Платон ответил на вопрос главы кабмина, для чего нужны литий-ионные батареи. "Ты будешь мне помогать потом", - сказал Мишустин, получив правильный ответ от участника. Далее Платон поддержал рассуждения премьер-министра об инновациях. Председатель правительства в этом контексте привел в пример переход человечества к использованию бронзы вместо меди. "Затем... Платон", - сказал Мишустин и передал слово участнику. "После чего переход к железу", - добавил Платон. "Ну что это такое? Это уникальный парень", - сказал Мишустин и указал на то, что участник практически по всем направлениям его лекции знает, что добавить. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250425/makgoverny-2013430836.html
https://ria.ru/20250426/medvedev--2013593055.html
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РИА Новости
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общество, россия, москва, михаил мишустин, российское общество "знание"
Общество, Россия, Москва, Михаил Мишустин, Российское общество "Знание"
Мишустин на марафоне "Знание.Первые" нашел себе помощника
Мишустин на марафоне "Знание.Первые" поразился активности участника Платона
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание" отметил активность одного из участников лекции по имени Платон и сообщил, что потом участник будет ему помогать.
Мишустин
в понедельник в Москве
принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". Глава кабмина в ходе своей лекции задавал участникам вопросы, знают ли о тех или иных механизмах и отраслях. Самым активным оказался участник по имени Платон. Он ответил на вопрос председателя правительства о важности литья изделий, сложных форм из пластика и штамповки, а чуть позже Платон ответил на вопрос главы кабмина, для чего нужны литий-ионные батареи.
"Ты будешь мне помогать потом", - сказал Мишустин, получив правильный ответ от участника.
Далее Платон поддержал рассуждения премьер-министра об инновациях. Председатель правительства в этом контексте привел в пример переход человечества к использованию бронзы вместо меди.
"Затем... Платон", - сказал Мишустин и передал слово участнику.
"После чего переход к железу", - добавил Платон.
"Ну что это такое? Это уникальный парень", - сказал Мишустин и указал на то, что участник практически по всем направлениям его лекции знает, что добавить.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.