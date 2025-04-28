https://ria.ru/20250428/mishustin-2013818246.html
Мишутин рассказал об объемах выпуска беспилотных авиасистем
Мишутин рассказал об объемах выпуска беспилотных авиасистем - РИА Новости, 28.04.2025
Мишутин рассказал об объемах выпуска беспилотных авиасистем
Объем выпуска беспилотных авиасистем в России последовательно растет, развитие этих технологий и их производство продолжится, заявил премьер-министр России... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T13:36:00+03:00
2025-04-28T13:36:00+03:00
2025-04-28T13:36:00+03:00
технологии
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Объем выпуска беспилотных авиасистем в России последовательно растет, развитие этих технологий и их производство продолжится, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание", который посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. "Объем отечественного выпуска беспилотных авиасистем у нас последовательно растет – за прошлый год практически он вырос в три раза", - сказал Мишустин. Он отметил, что в их изготовлении участвуют свыше шестисот компаний. "И вместе с ними продолжим развивать подобные технологии, создавая очень нужную инфраструктуру во всех регионах страны для этого, а также единое цифровое воздушное пространство", - подчеркнул премьер-министр. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20240827/mishustin--1968763669.html
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технологии, россия, москва, михаил мишустин
Технологии, Россия, Москва, Михаил Мишустин
Мишутин рассказал об объемах выпуска беспилотных авиасистем
Мишустин: объем выпуска беспилотных авиасистем в России последовательно растет
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Объем выпуска беспилотных авиасистем в России последовательно растет, развитие этих технологий и их производство продолжится, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание", который посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
"Объем отечественного выпуска беспилотных авиасистем у нас последовательно растет – за прошлый год практически он вырос в три раза", - сказал Мишустин.
Он отметил, что в их изготовлении участвуют свыше шестисот компаний.
"И вместе с ними продолжим развивать подобные технологии, создавая очень нужную инфраструктуру во всех регионах страны для этого, а также единое цифровое воздушное пространство", - подчеркнул премьер-министр.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.