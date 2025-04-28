https://ria.ru/20250428/mishustin-2013818246.html

Мишутин рассказал об объемах выпуска беспилотных авиасистем

Мишутин рассказал об объемах выпуска беспилотных авиасистем - РИА Новости, 28.04.2025

Мишутин рассказал об объемах выпуска беспилотных авиасистем

Объем выпуска беспилотных авиасистем в России последовательно растет, развитие этих технологий и их производство продолжится, заявил премьер-министр России... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T13:36:00+03:00

2025-04-28T13:36:00+03:00

2025-04-28T13:36:00+03:00

технологии

россия

москва

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013815542_0:604:2567:2048_1920x0_80_0_0_aa402655c5d809ffb8d32f04fbcf57b7.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Объем выпуска беспилотных авиасистем в России последовательно растет, развитие этих технологий и их производство продолжится, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание", который посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. "Объем отечественного выпуска беспилотных авиасистем у нас последовательно растет – за прошлый год практически он вырос в три раза", - сказал Мишустин. Он отметил, что в их изготовлении участвуют свыше шестисот компаний. "И вместе с ними продолжим развивать подобные технологии, создавая очень нужную инфраструктуру во всех регионах страны для этого, а также единое цифровое воздушное пространство", - подчеркнул премьер-министр. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20240827/mishustin--1968763669.html

https://ria.ru/20250428/mishustin-2013812511.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, москва, михаил мишустин