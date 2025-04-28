https://ria.ru/20250428/mishustin-2013809111.html

Мишустин заявил о начале масштабной гонки за технологическое лидерство

Мишустин заявил о начале масштабной гонки за технологическое лидерство - РИА Новости, 28.04.2025

Мишустин заявил о начале масштабной гонки за технологическое лидерство

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о начале масштабной гонки за технологическое лидерство. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T12:59:00+03:00

2025-04-28T12:59:00+03:00

2025-04-28T12:59:00+03:00

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о начале масштабной гонки за технологическое лидерство. "Началась также и масштабнейшая гонка за технологическое лидерство. Как подчеркивал наш президент Владимир Владимирович Путин, она "будет самой жёсткой, самой бескомпромиссной в истории нашей цивилизации", - сказал Мишустин в ходе выступления на марафоне "Знание. Первые". Он добавил, что "в мире усиливаются торговые войны, нарастает протекционизм, санкционное давление, на смену экономике совместного производства приходит экономика совместного потребления". Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он пройдет с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

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россия, москва, казань, михаил мишустин, общество